Luca e Giorgia, Matrimonio a Prima Vista Italia/ Innamorati, felici e… divorziati?

Cosa ne sarà di Luca e Giorgia questa sera nell’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020? Il momento del resposono è arrivato e anche questa coppia si troverà davanti agli esperti del programma per dare la propria risposta alla fatidica domanda: resteranno insieme o decideranno di divorziare? I fan sono sicuri che proprio i due rimarranno insieme e decideranno di continuare insieme questa avventura ma il promo lascia pensare che ci siano momenti di tensione anche per loro soprattutto quando lui si presenterà con la fede in mano, ma per fare cosa? La risposta arriverà solo questa sera con l’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista ma chi ha seguito il programma sa già la risposta. I due si sono subito piaciuti, complice l’aspetto fisico e la sintonia esplosa subito, e non ci sono stati grandi screzi, anzi.

Luca e Giorgia divorziano nell’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020?

Il viaggio di nozze di Luca e Giorgia è andato molto bene con tanto di notti infuocate e mattinate insieme a fare colazione e sorridere. Di ritorno a casa, i due si sono lasciati travolgere dalla vita di tutti i giorni e, in particolare, è arrivato il momento per Giorgia di affrontare un esame e il marito ha fatto di tutto per starle vicino, compresa una bella cena per il suo 30. A casa si sono districati tra cene e sorrisi con tanto di spese folli per l’arredamento della casa in cui, siamo certi, continueranno a vivere insieme. Lei stessa parlando con suo marito gli ha fatto notare ‘ma hai capito cosa ci sta succedendo?’ e lui non ha fatto una piega dicendosi piacevolmente colpito da quello che è successo loro. Questo basterà a tenerli insieme? Siamo sicuri di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA