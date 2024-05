Giorgia, dopo Sanremo sarà ad X Factor 2024?/ “Noi donne ci abbiamo messo di più a conquistare credibilità”

La voce di Giorgia è nota a tutti. Artista di innato talento, la “The voice” della musica italiana è pronta ad un nuova avventura lavorativa. Dopo il grande successo riscosso durante la 74esima edizione del Festival dove ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice una sera accanto al padrone di casa Amadeus, la cantante romana è pronta al bis. Proprio così: il suo nome da settimane circola come papabile nome alla conduzione della prossima stagione di X Factor, il noto talent show musicale di Sky. Un cambiamento importante, qualora venisse confermato, che rappresenterebbe una grandissima possibilità per la Todrani da sempre molto attenta alle nuove voci e ai nuovi talenti del Made in Italy.

I rumors, infatti, si fanno sempre più insistenti e vorrebbero la cantautrice romana al posto di Francesca Michielin dopo il suo addio. La 53enne voce di “E poi” e “Come saprei” dovrebbe ricoprire il ruolo di padrona di casa. Sarà davvero così?

Intanto Giorgia Todrani dalle pagine de L’Officiel ha raccontato come è cambiata la musica nel corso degli anni da quando ha cominciato nel 1994. All’inizio, infatti, le donne erano poco considerate e in particolare lei era percepita solo come “una voce”. “Ero la cantante, ero diretta dai produttori, dai tecnici che mi dicevano “mettiti lì e canta”” – ha raccontato la Trodani che ha sottolineato come le cose sian cambiate in più di 30 anni di musica. “Oggi ci sono donne sia produttrici che autrici, padrone della propria vita magari contrattuale con una casa discografica” – ha detto la cantante consapevole che è stato un percorso lungo. ”

“Noi donne ci abbiamo messo di più a conquistare la nostra credibilità” – ha detto Giorgia che ha fatto il nome di artiste del calibro di Elisa, Marina Rei, Patty Pravo e Mina. Non solo, Giorgia ha anche parlato dell’immagine e di come ancora oggi l’artista donna sia giudicata male quando esercita la sua libertà. “Elodie che esercita la sua libertà di donna volendosi vestire come desidera” – dice Giorgia che si domanda – “perchè nessuno lo dice a Damiano dei Maneskin “mettete una maglietta”?”. Del resto la stessa Giorgia tantissimi anni in occasione dell’uscita del videoclip di “Spirito libero” fu pesantemente giudicata per un cambiamento di rotta.

