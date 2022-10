Luca Federico Ghini, marito Elena Ballerini/ Il matrimonio e la nascita del figlio

Luca Federico Ghini e Elena Ballerini: sposati dal 2015

Elena Ballerini e Luca Federico Ghini sono innamorati come il primo giorno. La coppia è felicemente sposata dal 2015 e dal loro amore è nato un figlio di nome Alberto Emanuele. Elena e Luca Federico si sono conosciuti nel 2015 e dopo pochissimi mesi hanno deciso di sposarsi. Una scelta importante su cui non hanno mai avuto dubbi. Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra i due che sono nati entrambi in Liguria. Un grande amore che ha spinto la presentatrice e cantante a dedicare al compagno un progetto musicale di cui è molto fiera: “Il cielo addosso. Intanto l’inviata di Citofonare Rai2 di Paola Perego e Simona Ventura sta affrontando una nuova importante sfida televisiva: Tale e Quale Show.

Un’esperienza di cui è felicissima come ha raccontato a tag24.it: “il provino lo avevo già provato e finalmente quest’anno è andata bene. Questo per me è il programma più bello che c’è in televisione e parteciparci mi rende così orgogliosa anche nei confronti della mia famiglia che ha sempre creduto in me”.

Luca Federico Ghini e Elena Ballerini: la nascita di Emanuele Alberto e la lunga pausa dal mondo dello spettacolo

Luca Federico Ghini non è solo il marito di Elena Ballerini. Di professione manager, l’uomo ha un’agenzia di vendita a Genova. Un grande amore sbocciato nel 2015 quello tra i due che poco dopo hanno deciso di convolare a nozze. Nel 2018 la conduttrice è diventata mamma del piccolo Emanuele Alberto per cui ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo dello spettacolo. Una scelta comprensibile, visto che la conduttrice di tanti programmi, da “Rai Gulp” a “4 zampe in famiglia”, ha voluto viversi giorno per giorni la crescita del figlio. Poi nel 2020 il ritorno in tv come inviata di “Citofonare Rai2” su cui ha raccontato: “lì mi sono davvero divertita, specialmente verso il finale di stagione, quando ho avuto la possibilità di fare da inviata insieme a mio figlio!”.

Infine parlando di desideri nel cassetto ha confessato che vorrebbe collaborare con Orietta Berti: “dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, è riuscita a tornare alla ribalta come nessun altro. Fare qualcosa con lei sarebbe pazzesco, soprattutto perché si tratta di un’artista che riesce ad abbracciare un pubblico molto vasto, dai più giovani ai meno giovani. E poi, è una cantante incedibile, sarebbe davvero bello!”.











