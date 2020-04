Luca Lanticina, fidanzato Ema Kovac/ L’ombra di Gennaro Lillio si dissiperà?

Pubblicità

Dalle nozze in arrivo alla possibile rottura: Luca Lanticina è ancora il fidanzato di Ema Kovac? L’ex Madre Natura e e il fidanzato potrebbero essere infatti in crisi, anche se per adesso rimane tutto un punto interrogativo. Oggi, martedì 14 aprile, Ema Kovac parteciperà alla finale di Pechino Express 2020 e il gossip riguardo alla sua presunta frattura con Lanticina è ritornato ad impegnare le pagine dei social. Alcune voci di corridoio riferiscono infatti che Ema potrebbe aver messo in dubbio la sua love story con Luca da quando nella sua vita è entrato Gennaro Lillio, ovvero l’ex concorrente del GF Vip dell’anno scorso. Durante il loro percorso nell’adventure game, i due concorrenti infatti sembrano aver stretto un bel legame, anche se non sappiamo se sia nato anche qualcosa di più di una semplice amicizia. I fan intanto si chiedono che cosa stia succedendo: ricordiamo bene come nelle scorse settimane Luca avesse chiesto la mano della modella, che aveva risposto con un positivo “Voglio passare tutta la mia vita con te”. In questi giorni invece Lanticina ha deciso di chiudere i battenti del suo profilo Instagram, mentre Ema ha fatto piazza pulita di tutte le foto che la ritraevano con il fidanzato.

Luca Lanticina, fidanzato Ema Kovac: silenzio stampa

Un bel silenzio stampa da parte di Luca Lanticina: il fidanzato di Ema Kovac potrebbe essere in crisi con la modella. La concorrente di Pechino Express 2020 per adesso sembra fare orecchie da mercante: mentre impazza il gossip secondo cui i due si sono lasciati, l’ex Madre Natura preferisce dedicarsi ad altro. Come per esempio la sua forma fisica, grazie ad esercizi che ha condiviso tramite Stories. Siamo vicini alla finale del programma di Rai 2 e la Kovac ha diretto un pensiero speciale a Marco Mazzocchi tramite un’altra Storia: “Auguri, sei una persona stupenda”, scrive, “sono infinitamente grata per averti conosciuto, ti auguro tutto il meglio e spero di rivederti presto”. Intanto non sappiamo più nulla di come stia procedendo l’amicizia fra la Kovac e Gennaro Lillio: nelle scorse settimane, i due si erano mostrati insieme in diverse Storie della modella, quando l’emergenza sanitaria era già entrata in vigore. Così le ipotesi sulla rottura fra Luca e Ema sono aumentate ancora di più, soprattutto perchè le direttive del governo impongono a tutti di non lasciare la propria abitazione se non in caso di necessità. Alla fine dello scorso mese invece, la Kovac e Gennaro si sono mostrati in diversi video e in uno di questi era anche presente il fratello dell’ex gieffino. Che sia proprio questo il motivo che ha spinto Lanticini a rendere privato il proprio profilo Instagram?



