Luca Marini è gay?/ “Non so se mi piacciono gli uomini o le donne” (Pupa e secchione)

La permanenza nella villa de La pupa e il secchione 2021 fa si che nascano anche delle amicizie e che ci si sveli agli altri. È quanto accaduto nel corso della seconda puntata a Luca Marini che, chiacchierando con la sua nuova pupa Miryea Stabile, ha raccontato aspetti molto intimi e privati, partendo dal primo bacio dato. “Il primo bacio è stato molto casuale, c’era questa festa in spiaggia e c’era anche questa ragazza che io conoscevo e dato che avevamo ballato insieme e c’eravamo simpatici, me l’ha chiesto lei ed è capitato in spiaggia.” ha raccontato Marini. Poi ha spiegato perché non si è ancora lasciato andare ad una conoscenza importante con una donna: “Sono ancora all’interno di un mio percorso di crescita, alla ricerca della mia vera identità. Prima devo capire e comprendermi da solo, devo capire ciò che ho e affrontare ciò che non riesco ad affrontare. Non ho nessuna fretta”.

Luca Marini: “Devo ancora scoprirmi, conoscere la mia sessualità”

Luca Marini spiega di non aver ancor ben compreso la sua sessualità: “Io non so ancora se ci sia per me un uomo o una donna, è ancora tutto da decidere”. “Secondo me per capire cosa davvero ti piace dovresti proprio buttarti e provare”, ha consigliato Miryea, ma il secchione ha spiegato di non essere questo genere di persona: “Non so perché tutti mettano questa come priorità ma io non sono questo tipo”. In confessionale Miryea ha poi fatto le sue considerazioni: “Non mi era mai capitato di conoscere un mio coetaneo vergini e Marini mi ha detto che è vergine è che non sa se gli piacciono gli uomini o le donne.” Stessa cosa per Marini: “Il punto cardine è l’accettazione di se stessi, io devo accettare ciò che sono al di fuori di qualsiasi stereotipo di genere. Sono curioso di scoprire nuovi aspetti di me stesso.” ha concluso il secchione.



