Luca Marini: “Non so se mi piacciono le donne”/ “Fidanzata? Solo un bacio, vergine..”

Luca Marini è sicuramente uno dei protagonisti più discussi di questa edizione de La pupa e il secchione e viceversa. Il suo modo di fare, spesso considerato arrogante e spocchioso, ha causato non poche discussioni all’interno del gruppo, portando molti ad allontanarlo. Ciò che però ha stupito alcuni, e soprattutto la sua nuova pupa Miryea Stabile, è il fatto che Marini non abbia mai avuto una vera e propria fidanzata e che, in realtà, sia ancora vergine. Chiacchierando proprio con la sua pupa, il secchione ha ammesso di non aver ancora ben compreso se stesso e i suoi reali gusti. Marini ha ancora dubbi sulla sua sessualità, tanto da dichiarare che “Non so se mi piacciono gli uomini o le donne”.

Luca Marini alla ricerca della sua sessualità a La pupa e il secchione 2021

Quello a La pupa e il secchione sarà per Luca Marini un percorso importante, anche da questo punto di vista. Potrebbe infatti comprendere, anche grazie all’aiuto di Miryea, la sua sessualità. Intanto è sicuramente il protagonista della maggior parte degli scontri e delle inimicizie nate nel gruppo. “Mi prendo la responsabilità dei miei gesti, ma vengo sempre fatto passare per l’orco cattivo che non ha tatto ma non è così!” ha dichiarato messo alle strette da Gianluca prima e dalla secchiona Sara poi. Questa sera scopriremo se l’influsso della sua nuova pupa sarà effettivamente utile anche a migliorare questo comportamento da alcuni ritenuto ‘di superiorità’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA