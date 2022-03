Luca Onestini difende il fratello Gianmarco e attacca l’ex Soleil/ “Rancorosa!”

A La Pupa e il Secchione Show 2022 le lacrime di Gianmarco Onestini scatenano l’ironia di Soleil Sorge. Nel corso della terza puntata del reality di Italia 1, Barbara D’Urso manda in onda il filmato della lite tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini, che si conclude con le lacrime di quest’ultimo. Reazione che fa sorridere Soleil che si chiede come sia possibile che per una lite del genere il suo ex cognato scoppi in lacrime. Gianmarco però si difende, chiedendo a gran voce il diritto di poter reagire come vuole e secondo la sua sensibilità. Il battibecco che nasce in studio tra i due scatena però la reazione di Luca Onestini. Il fratello di Gianmarco è anche l’ex fidanzato di Soleil ed è proprio a lei che si rivolge con un piccato commenti pubblicato su Twitter. In questo si legge: “Difendiamo le emozioni sempre. Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco siamo sempre con te”. Un tweet che è una chiara e pungente stoccata all’ex fidanzata.

Flavia Vento "non parlo del ritiro", Soleil Sorge "E di cosa vuoi parlarci della Pasqua?"/ Ex pupa asfaltata

Difendiamo le emozioni sempre 💙 Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco2 siamo sempre con te 💙 #LaPupaEilSecchioneShow — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) March 29, 2022

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, svolta d'amore per mamma Wendy Kay/ "Ho adottato Dalì"Soleil Sorge, Barbara D'Urso come modello?/ "La sua carriera è inarrivabile ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA