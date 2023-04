Luca Onestini e Nicole Murgia fidanzati?/ Gli ex vipponi negano, ma sui social…

Luca Onestini e Nicole Murgia inseparabili dopo il Grande Fratello Vip

Luca Onestini e Nicole Murgia hanno legato tantissimo nella casa del Grande Fratello Vip 2022 condividendo non solo le giornate insieme, ma dormendo anche nella stessa stanza. Un rapporto che continua anche a telecamere spente come dimostrano i numerosi video che sta pubblicando Onestini sul proprio profilo Instagram. Dopo l’eliminazione ad un passo dalla finalissima, Luca è tornato a Roma per essere presente nello studio durante la finale del reality show. Prima di raggiungere Cinecittà, Onestini ha trascorso proprio la giornata con Nicole Murgia che, essendo di Roma, l’ha accompagnato nei vari posti in auto.

Massimiliano Minnocci ai servizi sociali/ Er Brasiliano non pagò bar e aggredì agenti

I due appaiono sorridenti e complici anche nei video dei balletti condivisi sui social e i fan hanno cominciato a chiedersi quale sia la natura del loro rapporto. Secondo qualche fan, infatti, tra la Murgia e Onestini potrebbe esserci del tenero. Sarà vero?

Luca Onestini e Nicole Murgia: solo un’amicizia?

Luca Onestini e Nicole Murgia smentiscono qualsiasi tipo in rapporto sentimentale ribadendo di essere amici. Un’amicizia che, nata nella casa del Grande Fratello Vip, continua anche nella vita di tutti i giorni. I due, tuttavia, sui social, si mostrano sempre più uniti e complici scatenando la curiosità dei fan.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 aprile 2023: le cinquine

Entrambi single, continueranno a frequentarsi come amici? Onestini, dopo aver ritrovato l’ex fidanzata Ivana Mrazova nella casa di Cinecittà augurandosi di poterla vedere anche senza telecamere, non è ancora riuscito nell’intento e, accanto a quelli che sognano un ritorno di fiamma con Ivana, ci sono anche quelli che si augurano di veder nascere una storia con la Murgia con cui c’è solo un’amicizia.

LEGGI ANCHE:

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA