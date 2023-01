Luca Onestini, l’addio con Soleil Sorge é un giallo/ Cecilia Rodriguez: “Organizzato”

Grande Fratello vip 7, Luca Onestini e Soleil Sorge sono ancora un caso mediatico

La rottura tra gli ex storici, Luca Onestini e Soleil Sorge, é ancora un caso mediatico a distanza di anni, o meglio dal 2017. Anno in cui, tra le mura della Casa più spiata d’Italia l’allora concorrente del Grande Fratello vip 2 gridava in TV al tradimento della sua scelta al termine del trono a Uomini e donne, Soleil Sorge. Luca finiva in preda alla disperazione, quando in una diretta serale del reality dei vip il Grande Fratello gli mostrava le immagini della vicinanza di una inedita Soleil in dolce compagnia con il rivale al trono in quanto ex tronista a Uomini e donne, Marco Cartasegna. Dal 2017 Soleil finiva, quindi, per essere etichettata come l’infedele ai danni di Luca, ma tutt’altra verità emerge in questi primi giorni del 2023, a partire dalla prima puntata nel nuovo anno del Grande Fratello vip 7 in corso. In diretta, il 2 gennaio 2023, nel dettaglio il ritrovato gieffino -concorrente nel gioco per il secondo anno nella sua vita- ha modo di avere un confronto con l’ex, che per l’occasione ricopre il ruolo di opinionista del reality in sostituzione di Sonia Bruganelli. Al confronto, quindi, Soleil sgancia la bomba del segreto: é stato Luca a tradirla per primo e non viceversa, spinto da un’indomabile voglia di visibilità mediatica, al fine di accalappiarsi popolarità per fare business nel mondo dello showbiz. E sulla scia dell’accusa choc, intanto, in rete spuntano dei frame risalenti al Grande Fratello vip 2, gioco in cui Luca gridava al tradimento di Soleil, che vedono la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, dare voce a più versioni di una pista che potrebbe rivelarsi la verità che si celerebbe dietro il caso della rottura tra gli ex Uomini e donne. Indiscrezioni che riaffiorano nel web, in queste ore, raccolte in un video postato su Instagram da Mondo tv 24.

La versione di Cecilia Rodriguez sul caso del Grande Fratello vip 2

Secondo quanto dichiarava a suo tempo Cecilia, Luca avrebbe voluto condurre al reality la mossa mediatica di un addio a Soleil, annunciato con la ripresa dei contatti tra lui e l’ex rivale corteggiatrice di quest’ultima a Uomini e donne, Giulia Latini. E non solo. Alla modella argentina giunse all’orecchio inoltre che, secondo la stessa voce che vedrebbe la rottura come una mossa organizzata ad arte per mero business, Soleil avrebbe poi provato a flirtare con uno dei fidanzati delle coinquiline nella Casa di Luca, per catalizzare a sua volta su di sé l’attenzione mediatica con Luca che soggiornava al reality. Che gli ex Uomini e donne sia da sempre tutto organizzato? Viene lecito porsi l’interrogativo.

