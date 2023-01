Luca Onestini “Nikita, viperetta travestita da hippie”/ Attacca anche Antonino e…

Le rime pungenti di Luca Onestini

Ieri sera al Grande Fratello Vip 2022 è andata in scena una nuova puntata del GF Game Night. Al timone della serata come sempre Alberto De Pisis, accompagnato dai “Donnavassi”, l’inedita coppia composta da Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. Nel corso della serata non è mancato un collegamento dal confessionale con Luca Onestini e Attilio Romita che, nei panni di trapper, hanno recitato le loro rime irreverenti, a cui avevano lavorato nel pomeriggio. Ma ad attirare maggiormente l’attenzione sono state le rime di Luca Onestini, che ha lanciato frecciatine ad alcuni concorrenti e non solo. La prima a essere stata presa di mira è stata Nikita Pelizon: “Cara Nikita, è inutile che ti intrippi. Sei solo una viperetta travestita da hippie”. Poi Luca Onestini ha lanciato una frecciatina anche al grande assente della casa, Antonino Spinalbese: “Dicono che con le donne faccio il cretino, ma guardate che sono Luca… mica Antonino”.

Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiamato in causa anche Sonia Bruganelli, che nell’ultima puntata lo ha criticato duramente: “Dagli opinionisti prendo insulti a macchinetta, niente Bruganelli… voglio solamente Orietta. Non mi provocate, perché non cado in provocazioni. Però ti dico una cosa. Se mi cerchi, mi trovi”. Infine Luca ha parlato anche della sua ex fidanzata Soleil Sorge: “Qua non mi parlate, scrivetemi per mail. Sennò zittisco tutti come ho fatto con Soleil”. Al termine del GF Game Night, Attilio ha cercato di far riflettere Onestini sul perché dell’atteggiamento di Nikita, ma l’ex tronista è stato inamovibile: “Io preferisco una persona che è una vera vipera piuttosto che una vipera che cerca di travestirsi da hippie”.

