Luca Onestini e Ivana Mrazova, cosa accadrà dopo il GF Vip? Lui si sbilancia…

Luca Onestini torna a parlare di Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip. Dopo una visita di qualche settimana, la ex fidanzata del gieffino è andata via ma con la gioia di aver ritrovato con lui un rapporto, e di aver chiarito molti dubbi e situazioni del loro passato. Luca ne è consapevole ed è per questo che pensa a cosa potrà accadere tra loro una volta finito il GF Vip.

Sei Donne – Il mistero di Leila 2 si farà?/ Anticipazioni e ipotesi sulla seconda stagione

Durante una chiacchierata in cortiletto con Antonella Fiordelisi, Luca Onestini ha dichiarato: “Io volevo diventare padre con lei, vedevo che c’erano tutte le caratteristiche… Se lo penso ancora? Dopo ci siamo lasciati… – e ha proseguito – Ritrovarla qua per me è stato bellissimo, sicuramente non ci saremmo rimessi insieme qua in televisione. Usciti da qua si vedrà, in maniera tutta naturale, tranquilla, serena e soprattutto senza dover dare spiegazioni a nessuno.”

Luca Onestini: "Ritorno di fiamma con Ivana? Vedremo dopo il GF Vip"/ "Un figlio con lei? Penso che…"

Luca Onestini: “Ivana? Mi manca e ci penso tanto…”

Luca Onestini pensa ad un possibile futuro e, dunque, ritorno di fiamma con Ivana Mrazova. D’altronde, ritrovandola in Casa, ammette di aver capito molte cose: “Grazie al suo arrivo qui al GF Vip abbiamo riallacciato un rapporto importante, lei mi ha detto quello che mi doveva dire, ci siamo parlati, ci siamo aperti e infine ci siamo ritrovati come eravamo prima. Questo è stato inaspettato, mi piace, il resto poi si vedrà fuori.” Ha quindi concluso: “Quello che vedo oggi è che mi manca e che ci penso tanto. Mi sono ritrovato una persona che ha trovato la ‘scusa’ del Grande Fratello per parlare con me ed è stata per me una roba forte. Di fronte a questa cosa ho capito ancora una volta chi avevo davanti”.

LEGGI ANCHE:

Amici 22 serale, Arisa e Raimondo Todaro sfidano tutti/ Le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA