Luca Onestini Vs Ivana Icardi/ “Sedotta e abbandonata da Gianmarco? Buffona!”

Non c’è pace per Luca Onestini che nelle ultime ore è stato costretto ad intervenire per difendere suo fratello Gianmarco per ben due volte. Quest’ultimo si trova al momento in Spagna, dove sta partecipando al Gran Hermano. Luca si è però ritrovato a difenderlo da nuovi attacchi di Ivana Icardi. Chi ha seguito la scorsa edizione del Grande Fratello sa che tra Gianmarco e la sorella di Mauro Icardi c’è stato una sorta di flirt che non ha avuto alcun seguito. Pare però che Ivana sia tornata a scagliarsi contro Gianmarco, stavolta contattando delle emittenti televisive spagnole per mettere in cattiva luce suo fratello. Da qui lo sfogo di Luca: “Vi ricordate Ivana Icardi? Quella che per partecipare al Grande Fratello si è messa a sputare m*rda in faccia alla sua famiglia?” esordisce Onestini, che poi svela “Siccome qua i riflettori per lei non si erano neanche mai accesi non è che si erano spenti, questa soggetta qua per andare in un programma di là, ha chiamato in Spagna ed è intervenuta in diretta dipingendosi da vittima e andando a dire che in Italia Gianmarco l’aveva sedotta e poi abbandonata”.

Luca Onestini furioso con Ivana Icardi: “Buffona!”

Luca Onestini è davvero furioso e nel suo lungo intervento lancia parole avvelenate verso Ivana Icardi. Su Instagram continua: “Quando venne eliminata, pur di rientrare, rientrò nella Casa dichiarandosi per Gianmarco. Mio fratello le disse ‘Guarda, non mi è mai interessato niente di te, quindi prego quella è l’uscita’. Però questo per raccontarvi che persone che ci sono in questo settore”. Lo sfogo di Luca – che ha dovuto difendere Gianmarco anche dalle accuse del fidanzato di una delle concorrenti del Gran Herman alla quale sembra essere molto vicino – si conclude così: “A me dispiace che abbiano chiamato Joaquin Phoenix per fare Joker, perché sennò di buffona ce n’era un’altra che era perfetta. E detto tra noi forse non c’era neanche bisogno di truccarla!”.





