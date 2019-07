Luca Parmitano, lancio missione Beyond/ Diretta tv e streaming video: orario partenza

Luca Parmitano tornerà oggi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: alle 18.28 partirà per la missione Beyond. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) è il primo italiano e il terzo europeo ad avere questo incarico. Con lui l’astronauta della Nasa Andrew Morgan e il cosmonauta Alexander Skvortsov di Roscosmos. Quella di oggi è una giornata speciale soprattutto perché coincide con i 50 anni dallo sbarco sulla Luna. «Volare sulla Stazione spaziale internazionale nel cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna è un grande privilegio e non credo ci sia modo migliore di celebrare questo evento», ha dichiarato Luca Parmitano in conferenza stampa. Non è ancora chiaro se saranno quattro o cinque le passeggiate spaziali che dovrà fare: lo si saprà ad ottobre con l’arrivo dell’ultima navetta con gli strumenti necessari per gli interventi previsti. Di sicuro questa sua seconda missione terminerà il 6 febbraio 2020. La Luna è il nuovo sogno di Parmitano, come lo spazio lo era da bambino. E la missione Beyond è legata a doppio filo alla Luna, non solo per la coincidenza della data.

LUCA PARMITANO, MISSIONE BEYOND: GLI ESPERIMENTI

La missione Beyond comincerà oggi, sabato 20 luglio 2019, a Baikonur alle ore 21.28 locali (18.28 ora italiana). Il volo durerà sei ore e l’attracco al laboratorio orbitante è previsto dopo la mezzanotte del 21 luglio. Luca Parmitano e i suoi due colleghi apriranno il portellone tra le 2 e le 3 ora italiana. Durante la sua permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Parmitano dedicherà la maggior parte del tempo all’attività scientifica. Dovrà seguire infatti oltre 200 esperimenti, sei dei quali sviluppati dall’Agenzia spaziale italiana. Si chiamano NUTRISS, Acoustic Diagnostics, Amyloid Aggregation, LIDAL, Xenogriss e Mini-EUSO. Gli esperimenti riguardano diversi settori di ricerca: dalla fisiologia umana alla biochimica, passando per la biologia, la dimostrazione tecnologica e l’osservazione della Terra. Il primo, ad esempio, indagherà come il cibo, che in orbita è modificato, interagisce con un organismo che si va adattando ad un ambiente estremo. L’esperimento dell’Università di Trieste, in collaborazione con la Kayser Italia, proverà quindi a fare luce sulla fisiopatologia dei cambiamenti nella composizione corporea durante il volo spaziale a lungo termine.

LUCA PARMITANO, MISSIONE BEYOND: DIRETTA TV E STREAMING VIDEO LANCIO

Il lift-off è previsto alle 18:28 ora italiana: la partenza di Luca Parmitano a bordo della capsula Soyuz Ms-13 per la missione Beyond sarà trasmessa in diretta dall’Esa. Sarà dunque possibile seguire la diretta tv e streaming video del lancio a partire dalla webtv dell’Agenzia spaziale europea. Ma le tv italiane e internazionali seguiranno anche i momenti che precedono la partenza. Per seguire i primi momenti del viaggio verso lo spazio, ad esempio, c’è l’appuntamento in diretta esclusiva su Focus a partire dalle 17.45. Invece Asi, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Regione Lazio hanno organizzato un triplice evento presso l’auditorium del museo che prevede la diretta del lancio di Parmitano. Dopo il decollo della capsula Soyuz, alle 20 il pubblico potrà assistere all’inaugurazione della mostra “Lunar City”, alla proiezione del trailer del docufilm “Lunar City”, mentre a fine serata c’è un live set dedicato al primo sbarco lunare.





