Luca Pellegrini, aereo per Andrea Maestrelli al GF VIP/ “Guarda i colori del cielo”

Luca Pellegrini manda un messaggio aereo all’amico Andrea Maestrelli

Luca Pellegrini ha inviato un messaggio aereo all’amico Andrea Maestrelli, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Il calciatore, neo acquisto della Lazio, ha voluto fare una speciale sorpresa all’amico inviandogli un messaggio aereo per comunicare la sua nuova avventura sportiva. Pellegrini, infatti, ha firmato con la Lazio per la stagione sportiva e ha voluto condividere questa gioia con il suo amico Andrea. Un messaggio aereo che non è passato inosservato nemmeno al pubblico del reality show di successo di Canale 5, visto che le parole del difensore biancoceleste sono state chiare sin da subito.

Giaele De Donà, due di picche da Andrea Maestrelli: "Non mi considera"/ Lui: "Qua per darle affetto, ma..."

“AM Guarda i colori del cielo, è fatta. LP” ha scritto il difensore biancoceleste nel messaggio aereo indirizzato a Andrea Maestrelli, calciatore e modello che da diverse settimane è entrato come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Andrea Maestrelli come ha reagito al messaggio di Luca Pellegrini?

La reazione di Andrea Maestrelli al messaggio aereo di Luca Pellegrini non è tardata ad arrivare. Il modello e calciatore, infatti, ha compreso da subito il senso del messaggio aereo inviatogli dall’amico e dopo averlo letto ha festeggiato con tutti gli altri concorrenti nella casa del GF VIP. Intanto per Pellegrini è vicino il momento del debutto con la squadra biancoceleste in attesa di ritrovare sugli spalti anche il grande amico Andrea.

Nicole Murgia svela il segreto intimo di Andrea Maestrelli/ "A letto ha un difetto…"

LEGGI ANCHE:

Andrea Maestrelli: ricordo struggente del padre morto/ "Avevo 13 anni, vidi mio zio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA