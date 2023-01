CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Fares all’Alanyaspor apre all’arrivo di Luca Pellegrini

Calciomercato Lazio news, Fares in Turchia e Pellegrini a Formello

Il calciomercato della Lazio potrebbe finalmente sbloccarsi in quest’ultima giornata di trattative. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino algerino Mohamed Fares sarebbe vicino al trasferimento ai turchi dell’Alanyaspor, squadra allenata dal tecnico italiano Francesco Farioli. La partenza del ventiseienne lascerebbe spazio all’arrivo di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus ed ora in prestito all’Eintracht Francoforte. I tedeschi sembravano essere aperti alla possibilità di perderlo ed in questi giorni il suo procuratore Vincenzo Raiola è stato avvistato presso il centro sportivo di Formello.

In queste settimane di calciomercato invernale la Lazio ha provato a cedere qualche giocatore nell’ottica di operare poi in entrata. In questo elenco sembrava esserci anche il nome di Toma Basic, centrocampista chiacchierato soprattutto in orbita Cremonese. Tuttavia, i lombardi hanno virato su Bakayoko del Milan e stanno chiudendo per assicurarsi le prestazioni del francese piuttosto che continuare a trattare per il ventiseienne croato.

Calciomercato Lazio news, niente da fare per Federico Bonazzoli

Chi non arriverà alla Lazio in questa finestra invernale di calciomercato è sicuramente Federico Bonazzoli. L’attaccante non lascerà quindi la Salernitana che ha sempre sottolineato la sua intenzione di trattenerlo almeno fino a giugno e dunque il tecnico Maurizio Sarri dovrà provare altre soluzione per dare un’alternativa al capitano Ciro Immobile, vicino al rientro dall’infortunio patito in casa del Sassuolo.

