Luca Salandra, fidanzato Deva Cassel/ A Venezia con la “suocera” Monica Bellucci

Deva Cassel, protagonista della sfilata di Dolce&Gabbana alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, è sbarcata in Laguna insieme a mamma Monica Bellucci e alla sorella Léonie. Con loro anche Luca Salandra, fidanzato di Deva. La famigliola è stata avvistata a bordo di “Amore”, uno dei taxi boat più amati dai vip: il motoscafo è stato utilizzato nel settembre 2014 in occasione del matrimonio di George Clooney e Amal Alamuddin, da Johnny Depp e Amber Heard al Festival del cinema nel 2015 e nell’estate 2017 per le nozze di Alvaro Morata e Alice Campello. La figlia di Vincent Cassel in occasione della sfilata Dolce&Gabbana, davanti al Loggiato del Palazzo Ducale, ha indossato un magnifico abito rosa in tulle: ad ammirarla in passerella, mamma, sorella e fidanzato. Anche Luca Salandra, 17 anni, è una promessa nel mondo della moda.

Chi è Luca Salandra? Fidanzato di Deva Cassel

Di origine italo-francese, Luca Salandra è nato in Francia il 12 settembre del 2004. Abita a Parigi e ha già sfilato per la Paris Fashion Week. Secondo i ben informati i due giovani si sarebbero conosciuti e innamorati negli ambienti della moda. La loro love story dura da qualche anno, considerando che il primo scatto social risale a luglio 2020, durante una vacanza tra Biarritz e Saint-Tropez. I due hanno condiviso romantici scatti sui loro canali social, tra baci e abbracci. Sembra che il giovane modello, con i suoi lineamenti decisi e i capelli lunghi e scuri, abbia conquistato anche Monica Bellucci: i due sono apparsi a loro agio nel viaggio sul taxi-boat. Per il loro debutto pubblico Deva Cassel e Luca Salandra hanno scelto la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, con la benedizione di mamma Monica. Cosa ne pensa, invece, papà Vincent Cassel?.

Deva Cassel a Venezia con il fidanzato Luca e mamma Monica Bellucci #devacassel https://t.co/jLC0iKrUrX pic.twitter.com/9EXQ9keGFX — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) September 1, 2021

