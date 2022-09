Luca Salatino e Cristina Quaranta, lite al GF Vip/ “Ma che vuol dire siamo cani?”

Cristina Quaranta e Luca Salatino: prima lite al Grande Fratello Vip 2022

A pochi giorni dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022, tra i vip sono nate le prime incomprensioni. I protagonisti del primo screzio sono stati Cristina Quaranta e Luca Salatino. Dopo aver cucinato la cena per tutti, l’ex tronista ha proposto di conservare gli avanzi per fare “una frittata con la pasta”. L’ex velina, però, lo ha ripreso per voler mischiare insieme avanzi di pasta senza glutine e non, suggerendo così di buttare gli avanzi. Ma la Quarta ha usato un’espressione che ha fatto infuriare l’ex tronista: “Ma che vuol dire siamo cani? Ma che vi tratto come cani? Sai perché me la prendo? Perché ce metto talmente il cuore sulle cose che non mi puoi dire che siamo cani”, è esploso il ragazzo. Cristina ha cercato di spiegarsi: “Era solo per dire che non si mette il glutine con il senza glutine. Ci siamo capiti male”.

Cristina Quaranta e Luca Salatino: pace fatta?

Luca Salatino, però, non è sembrato disposto ad accogliere le scuse di Cristina Quaranta: “Fate come ve pare, io non sono il capo di niente”. Poco dopo la loro discussione, i due vip si sono ritrovati per chiarire quanto successo a cena. “Lo so che non era riferito a me”, ha detto Luca, riferendosi alla frase dell’ex velina che lo ha fatto arrabbiare. La Quaranta ha cercato nuovamente di spiegare le sue ragioni e la sua preoccupazione di non mischiare alimenti con e senza glutine. Pamela Prati ha invitato l’ex velina a scusarsi e i due hanno trovato un punto d’incontro: “Può essere che abbiamo pensieri differenti. Siamo in venti, non possiamo andare d’accordo con tutti”, ha concluso Salatino. Clicca qui per vedere il video della discussione tra Luca Salatino e Cristina Quaranta.

