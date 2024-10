Da poche ore è spuntata una segnalazione scioccante su Jessica Morlacchi, concorrente del Grande Fratello che sta ottenendo un grande successo dal pubblico. Nell’ultima diretta del reality, la cantante è stata protagonista di un litigio pesantissimo con Yulia Bruschi, ex concorrente di Temptation Island, programma in cui è stata tentatrice. La segnalazione sulla cantante dei Gazosa riguarda un possibile flirt tra lei e un ex tronista di Uomini e Donne. Sembra infatti, che secondo i rumor Jessica Morlacchi abbia frequentato Luca Salatino fino a poco prima di entrare nella casa.

"Jessica Morlacchi non si lava tutti i giorni"/ Le Non è la Rai choc al Grande Fratello 2024: è polemica!

Nel video di presentazione del Grande Fratello, Jessica Morlacchi aveva confessato di sperare di innamorarsi nella casa, magari di un bel rugbista. Ed è così, che poco tempo dopo si è trovata anche lei al centro di un triangolo insieme a Yulia Bruschi e a Giglio. Ed è proprio di quest’ultimo che la Morlacchi si sarebbe presa una “cotta” che l’ha portata poi a confessare i suoi sentimenti al giovane parrucchiere. La reazione di lui è stata però negativa, dato che le ha detto di vederla solo come un’amica e di essere attratto da Yulia.

Pamela Petrarolo furiosa con gli autori del Grande Fratello: "Jessica Morlacchi protetta"/ "Fate vedere..."

Grande Fratello, la segnalazione su Jessica Morlacchi: “Lei ha eliminato tutta la cha proprio prima di entrare nel reality”

Dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre 2024 il pubblico si è scagliato contro Jessica Morlacchi, la quale ha inveito in puntata contro Yulia per il caso di Luca Giglio, parrucchiere di cui si è infatuata nella casa. Secondo una segnalazione, però, pare che poco tempo fa il suo cuore appartenesse ad un tronista di Uomini e Donne. A svelare il tutto è stato Amedeo Venza, che ha spiegato sui social i dettagli sul presunto interesse di Jessica Morlacchi nei confronti di Luca Salatino.

Yulia Bruschi: "Quella che ha problemi alimentari sei tu"/ Video, frase choc a Jessica Morlacchi: è polemica!

Amedeo Venza ha precisato che prima di entrare al Grande Fratello, Jessica Morlacchi “inondava di messaggi” Salatino che a sua volta era stato concorrente del Grande Fratello. L’esperto di gossip ha poi informato i fan che questi sms sono stati stranamente eliminati prima dell’inizio del reality come per nascondere qualcosa. “Non capisco perché lei ha eliminato tutta la cha proprio prima di entrare al GF“, scrive Venza, mettendo in dubbio i comportamenti di Jessica Morlacchi al Grande Fratello.