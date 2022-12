Luca Salatino e Edoardo Donnamaria, scoppia la lite a Natale 2022/ Web diviso

Grande Fratello vip 7, Luca Salatino e Edoardo Donnamaria litigano nella Casa a Natale 2022: che succede?

Nelle ore delle festività segnate dal Santo Natale 2022, si registra una furiosa lite tra Luca Salatino e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello vip 7, e il motivo é presto detto. Prima della rottura definitiva, Luca e Edoardo sono protagonisti di un confronto, con Salatino che non digerisce una battuta di Donnamaria che ha paragonato il padre dell’ex tronista di Uomini e donne a Massimo Giletti.

Grande Fratello VIP 2022: chi resta e chi abbandona?/ Luca Salatino al capolinea

“Tuo padre mi ricorda Massimo Giletti”, ha sentenziato l’ex volto storico di Forum, Edoardo Donnamaria, sul genitore di Luca Salatino, scatenando l’ira dell’ex tronista di Uomini e donne. E il motivo della furiosa reazione avversa di Luca é presto detto. L’ex volto del dating show di Canale 5 non vuole che in alcun modo siano tirati in ballo da terzi i suoi familiari. Motivo per cui neanche quando Edoardo Donnamaria cerca con lui un confronto vis à vis, per chiarire la sua posizione dicendosi in buona fede, Luca riesce a placare il suo stato d’animo furibondo. Nelle ore serali, in cui ricorrono la festività di Natale 2022, Luca Salatino e Edoardo Donnamaria si ritrovano quindi ad avere un dialogo, con l’ex volto di Forum che prova invano a scusarsi chiarendo che la sua esternazione “incriminata” non volesse in alcun modo ferire il coinquilino né il genitore del vip summenzionato. Ma non c’é verso alcuno per fare placare l’animo di Salatino. Tanto che Luca non accetta nessuna spiegazione e si trincera nella sua stanza da letto, dandosi allo sfogo con toni urlati.

Luca Salatino non perdona Edoardo Donnamaria: l’opinione del pubblico del Grande Fratello vip 7

E, intanto, i telespettatori attivi online si dividono rispetto al malcontento di Natale 2022 registratosi nella Casa del Grande Fratello vip 7 in corso.

Se da una parte c’é chi appoggia la posizione di Edoardo Donnamaria, sostenendo che l’ex tronista di Uomini e donne sia “pesante” e non aperto al confronto in una convivenza di gruppo, dall’altra parte invece c’é chi taccia l’ex volto di Forum di predicare bene e razzolare male, vista l’incriminata menzione del padre di Salatino, ritenuta dagli internauti contestatori inopportuna.

