Luca Salatino e Soraia Cerino sono in crisi?/ Ecco cosa succede dopo Uomini e donne

Uomini e donne, Luca Salatino e Soraia Cerino verso l’addio dopo la scelta? Esplode il gossip

Continuano a rincorrersi incessanti i continui gossip che vedrebbero Luca Salatino e Soraia Cerino sull’orlo di una crisi d’amore post-Uomini e donne. Cosa vi sarebbe alla base dei pettegolezzi? L’ex tronista e la prescelta appaiono al momento distanti tra loro, dal momento che anche dopo il soggiorno di coppia vissuto a Como (dove risiede lei), Luca Salatino e Soraia Cerino tornano a vivere la loro vita a distanza, l’uno dall’altra. Che il loro sia un amore a distanza e non in crisi, come vociferato? Ad oggi i due non confermano il chiacchiericcio web di chi li vedrebbe protagonisti di una crisi di coppia post- Uomini e donne. Tuttavia, come ripreso da La nostra tv, i due ormai ex volti di Uomini e donne non hanno mai nascosto che almeno per i primi tempi della loro lovestory nata al dating-show di Maria De Filippi si vivranno facendo la spola tra la città d’origine dello chef, Roma, e quella di residenza dell’impiegata italo-egiziana, Como (Milano).

"Maria de Filippi difende le persone che le stanno simpatiche"/ L'attacco di Angela Iorio ex Uomini e Donne

I messaggi sibillini degli ex Uomini e donne

In barba al continuo chiacchiericcio mediatico, intanto, Luca Salatino rilascia tra le Instagram stories un pensiero pubblico, da cui trapela la volontà dell’ex Uomini e donne di vivere secondo le proprie regole, senza lasciarsi influenzare dal peso dei condizionamenti esterni: “Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste”. E non mancano i pensieri liberi sibillini post-Uomini e donne, postati via Instagram, neanche per Soraia Cerino, che starebbe impegnandosi al massimo per il raggiungimento di alcuni obiettivi: “Per avere una cosa bella devi faticare, non te la regalano. Quello che ti regalano è la banalità, la mediocrità, quella è gratis”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, Teresa Langella choc "Soffro di crisi di panico"/ "La mia vita…"Uomini e Donne, Veronica Rimondi attacca Franco Fioravanti/ "Mi ha definita…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA