Raffaella Scuotto e Brando Efrikian, ex partecipanti di Uomini e Donne, sembrano essere di nuovo in crisi. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che rispondendo ad una fan sull’andamento della loro relazione ha spiegato che non stanno più insieme e che si sono lasciati – di nuovo – da un momento all’altro. Ebbene sì, perchè ormai tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta non sembra esserci pace. Dopo mesi di tira e molla e incertezze sui social, i due avrebbero di nuovo separato le loro strade.

Mollenbeck, perché si chiama così?/ Significato nome e origini del nuovo concorrente di Amici 2024

Brando Efrikian e Raffaella Scuotto si sono conosciuti durante il lunghissimo trono di lui, che fino all’ultimo ha tentennato sulla scelta, indeciso tra lei e Beatriz D’Orsi. A far parlare di lui era stata anche la prima scelta andata malissimo, quando nonostante in studio fosse tutto pronto, Brando aveva deciso di ritirarsi e pensarci ancora un po’. Una volta usciti insieme dal programma, però, i due sembravano essere più affiatati che mai, fino alla rottura che ha lasciato i fan basiti dopo tanto amore mostrato quotidianamente sui social.

Gianluca Costantino, l'ex fidanzato di Soleil Sorge sbarca a Uomini e Donne/ "Ecco chi voglio corteggiare"

Raffaella Scuotto e Brando Efrikian, lui disperato dopo l’ennesima rottura? Le ultime indiscrezioni

Alcuni utenti e fan della coppia hanno fatto notare che Brando e Raffaella Scuotto si sentono ancora tutti i giorni anche dopo la fine della loro relazione, ma Deianira Marzano, sicura delle sue parole ha asserito che ad ogni modo non stanno più insieme. “Lui ha dovuto accettare questa situazione“, continua l’esperta di gossip campana, “sta facendo di tutto per sistemare le cose“. Quanto dice la Marzano lascia intendere che sia stata proprio Raffaella Scuotto a lasciare il fidanzato, che attualmente parrebbe disperato per lo stato delle cose.

Qual è la dieta di Tina Cipollari? Come ha perso 10 chili/ Tutto sulla bioterapia nutrizionale

Raffaella Scuotto e Brando Efrikian avevano informato i fan della rottura tramite un post di Instagram, anche se i fan da diversi giorni avevano notato qualcosa di strano sui social. Dopo l’avviso, però erano stati avvistati spesso insieme soprattutto in stazione a Napoli. Da lì si sono susseguite fasi di presunti tira e molla: a volte sembrava filare tutto per il meglio, altre invece si aveva la sicurezza su una fine definitiva. In ogni caso, sia Raffaella Scuotto sia Brando Efrikian di Uomini e Donne hanno spesso chiesto ai fan di non alimentare i gossip e di essere discreti in questo momento di dolore.