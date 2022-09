Luca Salatino incontra la fidanzata Soraia Ceruti e piange al GF Vip/ Lei: “Elenoire? Non ti ho frainteso”

Luca Salatino incontra la fidanzata Soraia Ceruti e crolla al Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha in serbo per Luca Salatino una bellissima sorpresa. Alfonso Signorini annuncia al gieffino che per lui c’è la fidanzata Soraia Ceruti, la ragazza che il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere a Uomini e Donne. È lì, infatti, che i due si sono scelti e innamorati. Un amore che è cresciuto in questi mesi, diventando molto importante, come Luca ammette in diretta al GF: “Conoscendoci tutti i giorni ho conosciuto la sua anima e siamo diventati come due corpi e un’anima.”, spiega.

Soraia incoraggia Luca e cita Elenoire al GF Vip

Arriva poi in Casa, attraversò l’oblò dedicato alle sorpresa, proprio Soraia e al solo vederla Luca Salatino scoppia in lacrime. Lei lo incoraggia a dare il meglio di se e a non preoccuparsi: “Siamo tutti con te, nessuno ha frainteso nulla. – specifica subito, rivolgendosi al rapporto nato con Elenoire Ferruzzi – Io ti amo da impazzire, ti seguo 24ore su 24. Devi essere forte perché ti amano tutti, siamo tutti con te, stai facendo un percorso stupendo e non devi cambiare per nessuno.” continua. Lei, in lacrime, ammette: “Ti amo ogni giorno di più.”

