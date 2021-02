Luca Sardella/ Il dramma della moglie morta alla nascita della figlia Daniela

Conduttore televisivo, esperto di piante, Luca Sardella con i suoi programmi è diventato una vera e propria icona del genere. Non tutti d’altronde sanno che il conduttore di programmi come Verdissimo, Linea Verde orizzonti, I Fatti vostri e Una pianta al giorno è laureato in agraria. Ha dunque fatto della sua passione più grande il suo lavoro. Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Luca Sardella? Non molti, in verità. Il conduttore è molto riservato, eppure c’è una parte molto dolorosa della sua vita ben nota. Stando a quanto riporta Spettegolando.it, molti anni fa, Sardella era infatti sposato con una donna che ha però perso la vita dopo aver dato alla luca la figlia Daniela. Da allora, Luca ha cresciuto da solo la sua bambina, oggi una donna.

Luca Sardella, la figlia Daniela è l’unico amore della sua vita

È lei, Daniela, l’unico amore della sua vita. Attualmente non è infatti chiaro se Luca Sardella abbia avuto in questi anni, o abbia oggi, una nuova compagna. Oltre a Daniela, l’altro grande amore è la natura: “Il verde mi ha accompagnato per tutta la vita perché da bambino restavo al verde, perché avevo una famiglia povera, poi ho cominciato a seminare e ho preso il verde, poi il verde mi ha dato una mano e fa parte del mio successo”, ha raccontato il conduttore in un’intervista rilasciata qualche tempo fa.



