Luca Tommassini: “Myrta Merlino mi sono innamorato di te”/ Lei “Faccio quest’effetto”

Luca Tommassini dichiara il suo “amore” a Myrta Merlino. Il coreografo, ospite della puntata del programma “L’aria che tira” di venerdì 30 aprile, in collegamento con la padrona di casa, l’ha salutata ammettendo di essere molto emozionato. con una grandissima carriera alle spalle che l’ha portato a calcare i più grandi palcoscenici del mondo e a ballare con le più grandi star internazionali come Madonna o Michael Jackson, Luca Tommassini, in collegamento con Myrta Merlino, ammette di essere emozionato come se dovesse debuttare sul palco con una delle grandi star internazionali con cui ha avuto il piacere di lavorare. “Sono emozionato come quando ballavo con Madonna e Michael Jackson. Ti seguo e ti ho seguita tutto l’anno: mi sono innamorato di te“ – ha detto Tommasini. “Eh sì, faccio quell’effetto“, è stata la risposta della Merlino.

Luca Tommassini a Myrta Merlino: “Mi sono fatto il cu*o”

Luca Tommassini è uno dei nomi più importanti della danza italiana. Per riuscire a realizzare il suo sogno ha dovuto lavorare tantissimo come ha raccontato a Myrta Merlino con cui ha aperto i cassetti dei ricordi. “Sono nato in una famiglia molto umile e mia madre sognava di fare la ballerina ma non aveva le possibilità. Poi mi ha iscritto nella scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, lì ho iniziato e portato avanti il mio sogno e quello di mamma”, ha raccontato Luca che, nella danza, ha trovato se stesso. Riuscire a vivere di danza, però, non è stato facile. Per riuscire a concretizzare i suoi sogni è partito per gli Stati Uniti dove ha trovato la sua strada anche se, inizialmente, è stata davvero dura. “Ho preso il mio primo volo per New York, ho pianto tutto il tempo, è stata una storia un po’ disperata all’inizio […] Poi ho iniziato a studiare, mi sono fatto il cu*o“, ha detto ancora.

