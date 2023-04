Luca Vetrone concorrente all’Isola dei Famosi 2023, chi è?/ Bonitos: “Il mio fisico? Tanta determinazione”

Luca Vetrone nuovo concorrente all’Isola dei Famosi 2023: chi è

Ilary Blasi ha già pronta una prima sorpresa per questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Al gruppo dei uomini in gara quest’anno, sta per aggiungersene uno a sorpresa, non reso noto al momento dell’ufficializzazione del cast. In realtà sono due i ragazzi a contendersi un solo posto nel reality, e sono soprannominati, non a caso, i Bonitos. Si tratta di due modelli: uno di questi è Luca Vetrone, palestrato 28enne che si presenta così alle telecamere dell’Isola.

“Sono Luca, ho 28 anni, vivo a Riccione, sto terminando gli studi alla magistrale di Scienze motorie, e lavoro come personal trainer. – racconta Luca di se, e continua – Voi adesso mi vedete così, fisicato, strutturato, ma da piccolo ero veramente magro e non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione.” Nel 2017 Luca ha conquistato la fascia ‘Un bello per il cinema’, ma non è la bellezza la sua unica arma forte. Il primo impatto col pubblico gli va comunque più che bene, visto che tra i due Bonitos è proprio lui che il pubblico sceglie come nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023.

