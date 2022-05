Luca Vismara: “Punturine e cibo all’Isola dei Famosi? Falso”/ Ecco tutta la verità

Luca Vismara e la verità sui ritocchini all’Isola dei Famosi 2022

Luca Vismara, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, sta seguendo da telespettatore anche le vicende dell’edizione attualmente in onda. Negli scorsi giorni si erano diffusi rumors sui presunti ritocchini estetici a cui sarebbero sottoposti i naufraghi. A smentire tutto, però, è stato lo stesso Luca Vismara che, avendo fatto l’Isola e conoscendo da vicino il meccanismo del reality, ha assicurato che in Honduras, ai naufraghi, non viene assolutamente passato del cibo se non quello che viene vinto con le prove ricompensa e ha escluso la possibilità di un medico estetico per fare dei piccoli ritocchini estetici ai naufraghi.

Sull’Isola, Luca ha vissuto settimane intense e un’esperienza indimenticabile. Motivo che l’ha spinto ad intervenire sui social per smentire gli ultimi rumors.

La verità di Luca Vismara sui ritocchini all’Isola dei Famosi 2022

“Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere”, ha raccontato Luca Vismara come riporta Biccy. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, poi, ha smentito anche i rumurs sulla chirurgia estetica: “Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”.

Nessun segreto, dunque, per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 che stanno affrontando l’edizione più lunga di sempre con la finale fissata per il 27 giugno.

