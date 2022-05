Isola dei famosi, “Le abbuffate di cibo pericolose”/ Nutrizionista: è allarme “malnutrizione”

L’isola dei famosi 2022, Nicola Sorrentino affonda il gioco sulla sopravvivenza

L’isola dei famosi 2022 condotto da Ilary Blasi ha segnato – alla nuova diretta andata in onda su Canale 5 – ben 4 ritiri, una scelta quella di lasciare il gioco maturata tra gli altri naufraghi da Guendalina Tavassi, e ora il reality fa parlare di sé per un allarme “malnutrizione”.

A lanciarlo è un popolare nutrizionista, noto al pubblico del piccolo schermo, si tratta di Nicola Sorrentino. L’esperto di nutrizione ha rilasciato un’intervista cruda a Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, occasione in cui si è lasciato andare ad un affondo contro la produzione Mediaset de L’Isola dei famosi, da sempre un reality incentrato sulla lotta agli stenti e sulla sopravvivenza.

Nell’intervento critico, nel dettaglio, Nicola Sorrentino si dichiara contrario ai premi “abbuffate” che spettano ai naufraghi come ricompensa tra un giorno e l’altro di dieta ipocalorica prevista in Honduras, alle prove fisiche.

“E’ sbagliato anche concedere abbuffate come ricompensa ai naufraghi quando raggiungono un risultato…”, dichiara in particolare Nicola Sorrentino, contrario peraltro alla dieta honduregna cui sono ormai avvezzi i naufraghi.

E ancora, poi, il nutrizionista rincara la dose, stigmatizzando l’esempio tv dettato da L’isola dei famosi 2022, che propone un dimagrimento drastico e nel breve termine: “Mangiare gli stessi cibi, in quantità ridotta e per lungo tempo, è un cattivo esempio di educazione alimentare…”.

E non è tutto.

L’isola dei famosi verso il cambiamento?

L’allarme dell’esperto sulla salute dei naufraghi concorrenti a L’isola dei famosi 2022, poi, prosegue con le seguenti dichiarazioni perentorie:” La cattiva alimentazione può causare la perdita dei capelli, problemi alla pelle, alle unghie ed agli altri organi…”.

E come se non bastasse, sempre a detta dell’esperto Nicola Sorrentino, l’assunzione di una dieta ipocalorica può comportare nel lungo periodo problemi di amenorrea nelle donne, e quindi l’interruzione del ciclo mestruale, fino a sfociare, più in generale, nell’anoressia (disturbo del comportamento alimentare rappresentato principalmente dalla perdita dell’appetito e la difficoltà a ingerire cibi).

Chiaramente, nel corso delle 16 edizioni de L’Isola dei famosi, non sono mancati problemi di salute generale accusati dai naufraghi concorrenti, dovuti in primis all’assenza di una dieta sana e varia in Honduras. Che il reality possa mettere in atto un suo cambiamento, alla luce dell’allarme sulla malnutrizione in Honduras?

