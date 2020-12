Luca Zigliana: promosso o bocciato?/ La condotta influirà sugli esami finali? (Il Collegio 5)

Luca Zigliana ne Il Collegio 5, la condotta influirà sugli esami finali?

Luca Zigliana continua ad essere protagonista de Il Collegio 5, in peggio però. Gli esami finali si avvicinano e questa sera, nell’ultima puntata, scopriremo se riuscirà a diplomarsi o meno, ma le possibilità sono davvero poche. Il promo di questa settimana lascia capire molto poco di quello che vedremo questa sera ma i rumors danno il ragazzo bergamasco per spacciato. Davvero il suo modo di fare e il suo comportamento lo porteranno verso la bocciatura finale? Anche la settimana scorsa Luca Zigliana ne Il Collegio 5 non si è molto impegnato per evitare il peggio, anzi. Insieme ad altri ragazzi della scuola si è reso protagonista di un atto vandalico nella scuola per punire, a loro dire, il preside Bosisio per aver espulso ingiustamente alcuni loro compagni, Andreini in testa.

Luca Zigliana allo scontro con Teoli ma…

Quando nella scuola tutti si sono risvegliati tra i coriandoli di carta, il preside ha messo Luca Zigliana e gli altri a pulire e sistemare, mentre i loro compagni sono rimasti in maglietta in cortile e senza la colazione. Nel corso della puntata le cose non sono andate meglio perché Luca Zigliana non solo non riesce a spuntarla a scuola ma nemmeno nello sport e durante i Giochi della Gioventù è stato un disastro tanto che ha chiuso la corsa tra i peggiori, insieme alla Scarano, della competizione, nominati dal preside come i peggiori podisti della storia del programma. Le cose non vanno meglio durante la lezione con Callaha che alla fine decide di mandare fuori Luca Zigliana perché assonati e così il giovane ha dovuto rinunciare al pranzo a base di lumache e fermarsi a fare lezione di postura con la Gottlieb. Ancora una volta la settimana di Luca Zigliana si chiude tra i peggiori ma come se questo non bastasse, si è sciolto in lacrime per via di una discussione avuta con l’amico Teoli che, proprio per il suo modo di stargli vicino, è stato espulso. Raouhl voleva smaltire la rabbia dopo una lite con il bidello ma l’amico non voleva lasciarlo solo e così il Teoli ha dato di matto aggredendolo e venendo così espulso e questa volta senza grazia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA