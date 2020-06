Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, otto anni di matrimonio/ Lui: “La felicità è vera..”

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono più innamorati che mai e oggi per loro è stato un giorno davvero speciale. Oggi è infatti il loro ottavo anniversario di nozze, una ricorrenza che l’attore del Commissario Montalbano ha voluto celebrare postando su Instagram una foto delle nozze e una frase – La felicità è vera solo se condivisa – che sottolinea essere di ‘Christopher McCandless aka Alexander Supertramp.’ Otto anni di grande amore, dunque, ma soprattutto di condivisione che si estende oltre alla vita privata. Luisa e Luca infatti condividono anche il lavoro e il set oltre che due bellissime figlie, Emma e Bianca. I due stanno insieme dal 2005 dopo un lungo corteggiamento da parte dell’attore.

Luisa Ranieri e la storia d’amore con Luca Zingaretti: “Mi ha corteggiata a lungo”

È stata proprio Luisa Ranieri a raccontare alle pagine di DiPiù Tv come Luca Zingaretti è riuscito a conquistarla. “All’epoca io ero sentimentalmente già impegnata e Luca era fresco di separazione e con molti anni più di me: quarantatrè contro i miei trentuno.” ha esordito l’attrice, per poi spiegare “A lungo siamo stati solo amici”. Ma il corteggiamento serrato di Luca alla fine ha vinto: “Mi marcava stretta per un anno intero, ovunque andassi, mi faceva trovare montagne di rose bianche.” Oggi i due sono molto felici insieme, come la Ranieri conferma: “Luca è stato il mio incontro perfetto, non riuscirei mai a pensare a un compagno diverso. E poi è un bravissimo papà per le nostre due figlie Bianca e Emma, che oggi hanno otto e quattro anni”.





