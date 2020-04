Luca Zocchi, brutto incidente per il marito di Fernanda Lessa/ “Saldava la moto e…”

Pubblicità

Momenti di paura per Fernanda Lessa e suo marito Luca Zocchi. Con un post pubblicato su Instagram la modella ed ex gieffina ha infatti svelato di aver vissuto ore di preoccupazione a causa di un incidente al suo compagno che ha ritenuto necessario l’intervento della Croce Rossa. “Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute.” ha esordito Fernanda Lessa nel post che immortala proprio il momento in cui hanno soccorso suo marito Luca. “Grazie infinite #crocerossaitaliana in versione #xfiles per in 5 minuti essere arrivati a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia.” ha continuato, per poi svelare cos’è accaduto: “Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni.”

Luca Zocchi, come sta dopo l’incidente? Fernanda Lessa tranquillizza tutti

Nella foto i soccorritori, vestiti con tute e dispositivi di protezione anti-contagio da Covid-19, prestano infatti soccorso a Luca Zocchi, che a quanto pare ha deciso di dedicarsi alla sua moto senza indossare le giuste protezioni. Tutto è finito per il meglio, ma la preoccupazione è stata davvero tanta, come sottolinea Fernanda Lessa. Non sembra comunque ci siano state conseguenze rilevanti per l’uomo, che sicuramente dovrà adesso prestare molta più attenzione alle sue azioni. Non sono mancati messaggi da parte di fan preoccupati e speranzosi che tutto sia ora a posto: “Spero che LUCA stia meglio tutto bene? Operatori sanitari sono eccezionali. Fernanda un abbraccio a tutti voi”, è uno dei tanti messaggi ricevuti dalla coppia in queste ore.





