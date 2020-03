Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa/ “La risposerei subito, lei non conosce l’odio”

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, in gara in queste settimane al Grande Fratello Vip 4, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”, diretto proprio da quest’ultimo, nel quale ha ripercorso le tappe del suo legame affettivo con la moglie, partendo dalla più bella delle dichiarazioni d’amore fra coniugi. “Sono sicuro, la risposerei altre mille volte. Magari a piedi nudi sulla spiaggia”, ha asserito, per poi focalizzarsi su quanto sta mostrando di sé sul piccolo schermo. “Fernanda è una continua evoluzione in positivo. Adesso sta attraversando la fase che amo, quella in cui torna bambina. La sua storia di rinascita dopo il dolore, le sconfitte e le dipendenze è, senz’ombra di dubbio, un bell’esempio di televisione”. Alcuni inquilini della Casa l’hanno tacciata di odio, ma Zocchi non ha dubbi: “Lei non sa odiare, conosce come tutti il rancore. Prendiamo come esempio il rapporto con Antonella Elia. Fernanda non la odia, c’è, semplicemente, una sorta di mal sopportazione, ma lei, in questo momento, si fa scivolare le cose di dosso”.

LUCA ZOCCHI, MARITO DI FERNANDA LESSA: “MIA MOGLIE HA GIÀ VINTO”

Luca Zocchi, sempre sulle colonne del periodico “Chi”, ha ancora parlato della vittoria più bella ottenuta sino ad oggi dalla sua consorte. “C’è una scena che non scorderò mai: lei che brinda con tutti, poi prende il bicchiere e versa il vino in quello di Fabio Testi. Ho pianto perché nella mia testa risuonavano tutte le sue promesse, quelle che ha fatto in famiglia, quelle che la tengono lontano dal baratro. Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell’errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male”. Piangendo, Zocchi ha poi raccontato quanto sia stato arduo superare il periodo della disintossicazione di Fernanda Lessa: “Di nascosto non riusciva a smettere, continuava a riempirmi di bugie. Adesso, grazie anche a quest’esperienza al Grande Fratello Vip 4, mia moglie ha costruito un muro di autostima fortissimo, che riesce a tenerla in equilibrio. A parole non è facile da rendere, ma noi il dolore lo ricordiamo tutto”. Per cui, anche se la sudamericana non dovesse trionfare in finale, per Luca Zocchi non sarebbe un dramma: “Ovviamente tifo per lei, anche se la sua battaglia più importante l’ha già vinta”.

