Luca Zocchi marito Fernanda Lessa/ “Viviamo 24 ore su 24 insieme e lei è gelosissima”

Chi è Luca Zocchi?

Tre anni di matrimonio per Luca Zocchi e Fernanda Lessa: i due sono riusciti a vivere la loro favola d’amore e adesso festeggiano spesso questo incontro fatale. “La mia metà del cocomero”, dice il blogger e barman su Instagram, allegando un video sulla compagna. I due si sono presentati la scorsa primavera nel salotto di Domenica Live, parlando di come sia nata la scintilla. “L’ho incontrata a un evento che avevo organizzato”, dice Zocchi, “ma non ho fatto nulla perchè era una situazione lavorativa”. All’epoca tra l’altro era fidanzato e visto che il tradimento non è nelle sue corde, ha preferito lasciare la compagna di allora prima di lanciarsi verso Fernanda. “Stavamo insieme da undici anni”, ricorda, “Con Fernanda viviamo 24 ore su 24 insieme e lei è gelosissima”. Un dettaglio più che visibile sul profilo social di Zocchi, che alterna momenti in solitaria a scatti a due. Uno degli ultimi riguarda una recente passione che la coppia ha deciso di condividere, mettendo ancora più in evidenza la reciproca affinità: il golf. Li troviamo infatti insieme in una foto, sullo sfondo un campo erboso. E poi scopriamo che la Lessa ha deciso di anticipare la prossima festività, facendo un particolare pensiero al marito: “Regalo di Natale anticipato da parte della mia mogliettina”, dice Zocchi tutto orgoglioso, mostrando la sua novissima sacca da golf, da vero professionista.

Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa: la rinascita della top model

Luca Zocchi segna la rinascita della moglie Fernanda Lessa, modella di origini brasiliane acclamata in passato e poi scomparsa nel nulla. Solo di recente abbiamo scoperto le sue motivazioni, quella battaglia contro droga e alcool da cui ne è uscita vincente. Anche Luca ha avuto il suo ruolo nella nuova vita di Fernanda, in seguito alla frattua fra l’ex modella e il suo precedente compagno, Davide Dileo. “Lui lavorava per una multinazionale che organizzava alcuni eventi a cui partecipavo”, ha raccontato la Lessa a Verissimo alcuni mesi fa. “Un giorno è venuto a prendermi e mi ha detto che aveva chiuso la sua storia e dopo quattro mesi è iniziato tutto”, aggiunge. All’epoca infatti Zocchi era fidanzato da 11 anni con un’altra donna, motivo che aveva spinto Fernanda a desiderare ancora di più di avere una storia d’amore con lui. Le cose alla fine sono andate per il verso giusto, tanto che Luca le ha chiesto di sposarlo. Un momento che ha sollevato comunque qualche dubbio nella brasiliana: “Pensaci bene, perchè io al divorzio non credo e non te lo darò mai. Quindi dovrai sopportarmi per sempre”, gli ha detto quel giorno. Oggi, mercoledì 20 novembre 2019, Fernanda Lessa si racconterà a Seconda Vita, il programma di Real Time in onda in prima serata. Parlerà di sicuro anche del marito, di come sia riuscita grazie a Luca persino a ricredersi sulla possibilità di innamorarsi ancora, in seguito alla rottura con Dileo.

