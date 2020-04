Lucas Peracchi/ L’amore con Mercedesz Henger e gli attacchi degli haters

Lucas Peracchi sta trascorrendo i giorni al fianco della fidanzata Mercedesz Henger e allo zio di quest’ultima, Bertold. Ovvero il fratello della madre Eva Henger. I fan continuano a seguire la coppia anche e soprattutto in questo periodo così difficile per tutti, anche se non sempre le cose sono andate per il verso giusto. Gli attacchi degli haters per entrambi non sono mancati e in particolare si sono scatenati nei confronti di Lucas, per via degli addominali messi sempre in bella mostra e su cui qualcuno ha più di qualche dubbio. Non è una novità: gli haters hanno alluso spesso, con commenti sui social, che Lucas ritocchi sempre il suo fisico con Photoshop. Soprattutto non appena gli addominali iniziano a sembrare un po’ più scolpiti del solito. E Peracchi del resto non fa mistero del suo corpo, in bella mostra in quasi tutti gli scatti pubblicati sui social. Tranne in uno degli ultimi, in cui stranamente lo vediamo con la maglietta e i jeans. “Oggi finalmente ho deciso di togliere il miscelatore vecchio”, scrive, “Per ‘trovare’ l’acqua calda ci voleva la sensibilità di un chirurgo”. Un lavoretto da idraulico che a quanto pare è riuscito in modo perfetto, almeno come lascia intuire lui in una delle foto. Clicca qui per guardare la foto di Lucas Peracchi. Oggi, lunedì 6 aprile 2020, Stasera tutto è possibile ritornerà in replica su Rai 2 con una puntata in cui Mercedesz Henger figura fra gli ospiti. La coppietta sceglierà di rivedere quanto avvenuto in tv oppure si dedicherà a qualche altro lavoretto domestico?

LUCAS PERACCHI E L’AMORE CON MERCEDESZ HENGER

Un personal trainer come Lucas Peracchi non è di certo rimasto con le mani in mano, anche se costretto a rimanere in casa. Non solo allenamenti e qualche partita ai videogiochi: il personal trainer ha scelto di dedicarsi persino alla cucina in questi giorni. “Sicuramente sono più bravo ad allenarmi che a cucinare”, scrive su Instagram, “però dai.. come nel fitness non bisogna mai mollare”. Ovviamente non si tratta di uno strappo alla dieta ferrea che Lucas segue ormai da tempo, ma di una pizza proteica realizzata con un preparato (che sponsorizza). “Un nutrimento per i nostri muscoli”, ha concluso. Il risultato però non è piaciuto a molti. Qualcuno come Beniamino Baleotti, ovvero il Re della Sfoglia, si è proposto per cucinare al posto suo. “Lucas io ti seguo e ti ammiro tanto per i risultati”, commenta invece un fan, “la costanza e ciò che hai realizzato. Ma… sta pizza… no”. Clicca qui per guardare le foto di Lucas Peracchi. Da quanto sappiamo, non è la prima volta che Mercedesz e il fidanzato si cimentano nella pizza fatta in casa. In un’altra foto, pubblicata da Memi, i due si mostrano in cucina fra farina, salsa e mozzarella. In questo caso però a preparare la pietanza è stata Mercedesz. “Lucas faceva solo da disturbatore”, ha specificato nel suo post.



