Mercedesz, Riccardo Jr e Jennifer: i figli di Eva Henger e le relazioni dell’attrice

Mercedesz, Riccardo Jr e Jennifer sono i 3 figli di Eva Henger, l’attrice e modella che nel corso della sua vita ha vissuto importanti storie d’amore. Entrando nel dettaglio della sua vita privata, l’ex star a luci rosse è stata legata al regista e fotografo Riccardo Schicchi, morto nel 2012: con lui ha collaborato professionalmente, lavorando presso le sue agenzie e debuttando grazie a lui nel mondo dell’hard, e ha intrecciato una storia d’amore sbocciata nel 1992 e coronata due anni dopo con il matrimonio a Roma.

Dal loro amore è nato il figlio Riccardo Jr nel 1994, ma prima di lui Eva Henger è diventata mamma della primogenita Mercedesz, nata nel 1991 da una precedente relazione: solamente dopo tanti anni venne a galla la verità sulla paternità della ragazza, che Schicchi volle considerare come sua figlia a tutti gli effetti e riconoscere legalmente. Archiviato il matrimonio con il fotografo, con il quale non ci fu un’effettiva separazione legale, Eva conobbe il produttore Massimiliano Caroletti, suo attuale marito, dal cui amore è nata la figlia Jennifer, la sua terzogenita, nel 2009.

Eva Henger e la pace con la figlia Mercedesz: “Stare lontano è stato difficile“

Eva Henger conserva un rapporto speciale con i figli Mercedesz, Riccardo Jr e Jennifer, i quali sono molto legati: una famiglia allargata carica di amore e di affetto, dove però non sono mancate le difficoltà. Per circa due anni, infatti, l’attrice e la primogenita Mercedesz interruppero i rapporti a causa di una relazione della ragazza con un ex fidanzato, che Eva non vedeva di buon occhio. Due anni di silenzi ed incomprensioni in cui madre e figlia non si sono mai parlate, sino al riavvicinamento avvenuto nel 2022 in seguito all’incidente stradale che coinvolse l’attrice e il marito Massimiliano Caroletti in Ungheria, e dal quale ne uscirono vivi seppur con numerose lesioni.

In un’intervista a La volta buona, l’attrice aveva raccontato: “Stare lontano da lei è stato difficile, mi mancava tantissimo ed ero preoccupata per lei; per abitudine ci raccontavamo le cose che succedevano e non sapere nulla è stato brutto”. Mercedesz, sulla riconciliazione con la madre, aveva dichiarato: “In un modo o nell’altro siamo riuscite a ritrovarci e il rapporto di oggi non è mai stato così forte, sono stati anni brutti e mi dispiace che ci sia voluto questo per arrivare ad essere così unite”.