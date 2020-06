L’uccello del mattino con Can Yaman/ Titolo originale Day Dreamer imbarazza Mediaset

Pubblicità

Da mercoledì 10 giugno su Canale 5 va in onda “DayDreamer – Le ali del sogno”, che prende il posto di Uomini e Donne che si ferma per la pausa estiva. Si tratta della nuova soap estiva che vede protagonista Can Yaman, reduce dal successo dello scorso anno di “Bitter Sweet”. Giunge però una simpatica curiosità che riguarda la nuova soap e, in particolare, il suo titolo. C’è infatti da chiarire che quello scelto per Canale 5 non è il titolo originale che, pare, abbia invece messo particolarmente in imbarazzo Mediaset, tanto da arrivare alla decisione di cambiarlo. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia, secondo cui la fiction con protagonista il divo turco di “Bitter Sweet” avrebbe infatti dovuto chiamarsi “L’uccello del mattino”.

DayDreamer – Le ali del sogno doveva chiamarsi “L’uccello del mattino”

Il titolo originale in turco, Erkenci Kus, ha una traduzione letterale che è “L’uccello del mattino”. Inutile sottolineare gli inevitabili doppi sensi che avrebbe avuto qualora Mediaset avesse deciso di proporla al pubblico italiano proprio con questo appellativo. Da qui, insomma, la decisione di cercare un titolo più romantico e adatto alla nuova storia d’amore raccontata su Canale 5. DayDreamer – Le ali del sogno nella versione originale è diviso in 51 episodi da 2 ore. Can Yaman in questa nuova serie interpreta Can Divit, un fotografo conosciuto a livello internazionale che è sempre in giro per il mondo. Ovviamente sarà proprio lui il protagonista della storia d’amore al centro della fiction.



