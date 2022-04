Luce Caponegro alias Selen, chi è?/ Dal mondo hard al beauty dopo che…

Luce Caponegro è la famosa attrice hard conosciuta ai più con il nome di Selen. La cinquantacinquenne ha costruito una carriera importante nel mondo a luci rosse, diventando un attrice molto apprezzata. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Selen ha ormai voltato pagina e oggi si definisce “estetista e imprenditrice”. Sul suo profilo social condivide coi fan moltissimi scatti e filmati che la immortalano nella sua quotidianità, talvolta in compagnia dei figli. In passato, l’attrice è stata sposata con Antonio Putortì, ma dopo tre anni è arrivata la rottura e tuttora non sarebbero in buoni rapporti. Selen, oltretutto, era già stata sposata con Fabio Albonetti, produttore della Oltre Censura, la casa che ha realizzato l’intera filmografia dell’attrice.

Selen, l’addio al mondo hard dopo la rottura con l’ex marito Fabio Albonetti

Nel 2000 Luce Caponegro, in arte Selen, ha completamente voltato pagina. Dopo la separazione dal marito, l’attrice ha archiviato definitivamente le pellicole a luci rosse. Nella sua carriera (1992-2000) sono ben trentotto i film realizzati. Selen ha poi preso parte ad altre pellicole, tra cui Scarlet Diva, per la regia di Asia Argento. L’attrice è inoltre presente nel videoclip del brano Pitch di Neil Young. Come dicevamo Selen si è ritirata dal mondo hard nel 2000 per dedicarsi completamente al campo della cosmesi e della bellezza, diventando imprenditrice e aprendo centri benessere a suo nome.

