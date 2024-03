Concorrenti Isola dei Famosi 2024: nuovi nomi nel cast/ Edoardo Stoppa, Brandi, Selen e tanti altri

Isola dei Famosi concorrenti: indiscrezioni sul cast

L’Isola dei Famosi 2024 è alle porte; la diciottesima edizione del popolare adventure game show è sempre più vicina, considerando che il Grande Fratello sta per terminare. La curiosità sui papabili concorrenti del programma è, dunque, alle stelle e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere nuovi dettagli.

Nelle ultime ore, come riporta TvBlog, sono uscite delle ultime indiscrezioni su presunti concorrenti che partiranno per l’Honduras: Edoardo Stoppa, popolare volto di Striscia la notizia, modello ucraino Artur Dainese noto per aver partecipato a Temptation Island Vip, Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi. Tra i papabili nomi si aggiungerebbe anche quello dell’ex attrice pornografica Selen. Questi, secondo il portali, sono i nomi dei concorrenti che si metteranno in gioco in questa nuova esperienza. Verranno confermati?

L’Isola dei Famosi sta per cominciare con nuovi protagonisti e una conduttrice inediti: Vladimir Luxuria. La nuova stagione è attesa con molta curiosità del pubblico che comincia a chiedersi chi saranno i naufraghi che sbarcheranno in Honduras questa edizione.

Ebbene sembra che comincino a circolare già i primi papabili nomi per il reality show. Tra i possibili concorrenti anche Chiara Galiazzo contattata dagli autori. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Biccy in esclusiva: “Un nome inedito che gli autori avrebbero contattato settimane fa, anche se al momento non è chiaro se la cantante abbia accettato oppure no.” L’artista è reduce dall’uscita del suo nuovo singolo Istanti che potrebbe fare il pieno di ascolti. Accetterà questa opportunità? Tra i concorrenti ufficiali si aggiunge Edoardo Franco, vecchia conoscenza di Masterchef Italia 2023. Franco ha pubblicato di recente un libro di cucina, ed è apparso su piccolo schermo a Stasera c’è Cattelan. Al momento i concorrenti confermati sono i seguenti: Joe Bastianich, Marina Suma e appunto Edoardo Franco.

