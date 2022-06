LUCE E GAS/ Polliotto: “Cresce del 30% il contenzioso legale”

“Rincari energia, contenziosi in crescita del 30%”. Lo rivela all’agenzia di stampa Ansa l’avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, nonché Presidente dei rinomati ospedali milanesi ‘Galeazzi’ (quello in cui lavora anche il virologo Fabrizio Pregliasco), ‘San Siro’ e ‘Sant’Ambrogio’ tutti in capo al ‘Gruppo San Donato’, prima realtà sanitaria privata italiana con un fatturato superiore a 1 miliardo e 600 milioni di euro.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022/ Nexi a -6,2%

“Il perdurare della crisi legata al Covid, aggravata dai fenomeni legati alle oscillazioni geopolitiche mondiali, con particolare riferimento al conflitto russo-ucraino in corso, sta profondamente mutando il rapporto degli utenti con le utilities”, aggiunge il legale piemontese, voce autorevole per i maggiori media italiani e opinionista a ‘Canale Italia’ e a ‘Radio Radio’ con il giornalista cattolico Maurizio Scandurra.

DOPO LA SVOLTA BCE/ Catasto, Rdc, tax expenditures: la via obbligata per l'Italia

“Se da un lato aumenta il numero di soggetti fortemente indebitati per via di arretrati non più sostenibili e difficilmente sanabili, e le fatture insolute crescono in media del 15% a bimestre, dall’altro la progressiva erosione del risparmio delle flange più deboli e a rischio non consente ai cittadini di poter più agevolmente ricorrere all’istituto del saldo e stralcio per la composizione bonaria delle pendenze. E le rateazioni, da sole, non bastano”.

Inoltre, proseguendo nell’esame della notizia presente anche sul sito di Rainews, “Sempre più famiglie morose si vedono costrette a privilegiare una delle due fonti di energia, preferibilmente la luce, facendo ricorso anche alla sostituzione dei piani cottura con altri a induzione, in quanto l’elettricità consente l’espletamento di un maggior paniere di funzioni afferenti la sfera domestica e professionale per quanti lavorano da casa” chiosa Patrizia Polliotto, anche stimato avvocato d’impresa e d’affari con curriculum professionale ricco di importanti esperienze al vertice in prestigiose società private e pubbliche tra le quali ‘Viasat’, ‘Juventus’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘Zucchi’, ‘Engineering’, ‘Reply’ e molte altre.

DALLA GERMANIA/ La realpolitik della Merkel e i "dubbi" sulle scelte europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA