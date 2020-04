Lucia Azzolina a Che tempo che fa/ Coronavirus e scuola: decreto e rebus didattica

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite di “Che tempo che fa” oggi, domenica 5 aprile 2020, per parlare dell’emergenza coronavirus e di come ha cambiato il modo di fare didattica in Italia. Sarà anche l’occasione per parlare del decreto scuola in fase di lavorazione. Intanto è arrivato uno stop alla didattica a distanza per le vacanze di Pasqua. Da giovedì 9 a martedì 14 aprile, come da calendario scolastico, per gli studenti italiani ci saranno le vacanze di Pasqua. Il calendario verrà quindi rispettato anche in questo periodo di didattica a distanza a causa dell’emergenza coronavirus. Gli studenti italiani avranno quindi la possibilità di prendersi una pausa da compiti e lezioni in video conferenza. Anche se sono state perse delle ore e il progetto di didattica online è partito in ritardo, si è deciso di confermare le vacanze di Pasqua. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina non è intervenuta: le scuole potranno quindi decidere in autonomia se recuperare qualche ora di lezione.

CORONAVIRUS E SCUOLA, APPELLO DI SALVINI AD AZZOLINA

L’intervento del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a “Che tempo che fa” sarà forse anche l’occasione per rispondere a Matteo Salvini. Il segretario della Lega sul proprio profilo Facebook ha lanciato un appello ad Azzolina in vista dell’approvazione del decreto scuola. «Insegnanti precari buttati fuori dalle scuole dopo anni di lavoro, promozioni e “6 politico” per gli studenti senza neanche una valutazione», comincia così l’elenco di Salvini. Il leader del Carroccio cita anche «concorsi in piena epidemia, scuole paritarie in grande difficoltà, purtroppo ancora contagiati e deceduti tra il personale Ata, con le scuole ancora incredibilmente aperte». Da qui la richiesta di Salvini al ministro «di ascoltare gli insegnanti, i sindacati, gli studenti, le famiglie», perché «la scuola si fa insieme». Ma potrà anche rispondere a dirigenti scolastici e insegnanti, preoccupati anche per la questione della valutazione degli alunni. «Certificare con il voto una didattica a distanza non regolamentata dalle norme è difficile così come poterla sostenere nel caso di ricorsi. Ci aspettiamo interventi normativi anche per garantire e convalidare le certificazioni», ha dichiarato Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola.



