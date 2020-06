Lucia Bramieri e il Telegatto di Gino/ “Voglio incontrare Angela Baldassini e…”

Si torna a parlare di Lucia Bramieri e del Telegatto di Gino a Live non è la D’Urso. La donna più volte ha rivendicato la legittimità di tenere per sé quel premio, ma sorprendentemente stavolta ha lasciato uno spiraglio verso il futuro. La donna ha aperto all’incontro con Angela Baldassini, dopo aver alzato la voce per alcune parole mostrate da un rvm mandato in onda. Lucia ha spiegato: “Io sono pronta anche a riconsegnare il Telegatto alla vedova di Gino, ma voglio che venga in televisione per parlare. Sarebbe anche ora di vederla qui per chiarire questa situazione dopo oltre 20 anni da quando è scoppiato tutto questo rumore. Chissà che Barbara D’Urso non riuscirà a fare la carrambata di riunirle in una delle sue trasmissioni per ricordare uno dei re della comicità italiana.

Lucia Bramieri e il Telegatto di Gino, le parole di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è intervenuto sul racconto del Telegatto di Gino Bramieri ora nelle mani di Lucia. La conduttrice di Live non è la D’Urso ha specificato: “Mi dispiace per te, ma Angela Baldassini è una splendida persona. La cerco di invitare da tempo qui in studio, ma non è ancora mai venuta. Forse sarebbe il caso di vederla con te per chiudere questa spiacevole situazione”. Il tutto ruota attorno a un simbolo, cioè quel Telegatto che vinse l’artista e che ora è nelle mani della vedova del figlio dello stesso e non in quelle di sua madre. Un polverone che per anni è stato al centro delle parole del pubblico. Staremo a vedere cosa accadrà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA