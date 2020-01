Lucia Bramieri, due di picche da Antonello Corigliano/ Lui beccato con Manila Gorio

Il flirt tra Lucia Bramieri e Antonello Corigliano è già finito? Pochi giorni fa, nel salotto di Pomeriggio 5, la Bramieri ha presentato al pubblico di canale 5 il suo nuovo spasimante, Antonello Corigliano, con cui avrebbe dovuto trascorrere un bel weekend a Milano. Dopo aver conosciuto la Bramieri in Puglia per alcuni impegni professionali della nuova di Gino Bramieri, Antonello, durante il collegamento con la trasmissione di Barbara D’Urso, aveva promesso che l’avrebbe raggiunta a Milano per trascorrere del tempo con lei e dare il via ad una conoscenza più approfondita. Dalle parole dette da entambi a Pomeriggio 5, sembrava che tra la Bramieri e Antonello Corigliano ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, le foto in cui Antonello è in compagnia di Manila Gorio, mettono tutto in dubbio.

LUCIA BRAMIERI E ANTONELLO CORIGLIANO: LEUI BECCATO CON MANILA GORIO

Come reagirà Lucia Bramieri di fronte alle foto di Antonello Corigliano in compagnia di Manila Gorio? La Bramieri, aveva deciso di conoscere Antonello dopo aver chiuso la storia con Gianluca Mastelli di cui aveva parlato così ai microfoni di Pomeriggio 5: “Questa relazione con Gianluca non funzionava. In orizzontale funzionava ma in verticale no. C’erano molte discussioni tra di noi, piangevo sempre e io ho preferito chiudere”. Ai microfoni di Barbara D’Urso, la Bramieri era apparsa entusiasta della nuova conoscenza a cui aveva deciso di dare fiducia nonostante la differenza d’età. Come fa sapere Dagospia, però, le foto di Corigliano in compagnia di Manila Gorio, spingeranno la Bramieri a chiudere subito la sua nuova frequentazione?

