Lucia Bramieri ha amato profondamente Cesare Bramieri, creando un fortissimo legame anche col suocero Gino Bramieri, il padre del compianto marito. Ricordato da tutti come il ‘re delle barzellette’, Gino Bramieri ha scritto pagine indelebili di storia dello spettacolo e della tv italiana. Con il suo stile e la sua simpatia ha conquistato tutti, mettendo a frutto una storia di grande determinazione, audacia e perseveranza.

Lucia Bramieri ha un nuovo fidanzato?/ Ha avuto un flirt con Eddy Siniscalchi

A raccontare alcune curiosità di suo suocero è stata appunto Lucia Bramieri, che dopo la sua scomparsa si impegnata profondamente a portare avanti la sua memoria. E’ infatti diventata la custode della sua abitazione, dei suoi ricordi e dei suoi copioni, ma anche dei riconoscimenti e del famoso Telegatto che fu motivo di scontro con la vedova Angela Baldassini. Al di là delle polemiche e dei polveroni televisivi, Lucia ha sempre speso parole al miele per il suocero, ricordandolo affettuosamente ogni qual volta ne avesse avuto l’occasione.

Lucia Bramieri e i ‘segreti’ del suocero Gino Bramieri: “Iniziò tirando i sipari e poi…”

In una intervista rilasciata non molto tempo a Il Giorno di Milano, Lucia raccontò così Gino Bramieri e la sua straordinaria carriera. “Mio suocero fece davvero la gavetta, era una che non aveva corsie preferenziali, né la possibilità di farsi conoscere, come accade oggi, in tv. Andava in teatro a tirare i sipari, a “rubare” il mestiere e rivestì inizialmente piccoli ruoli, lavorando con Erminio Macario”.

Si percepisce in modo inequivocabile l’ammirazione di Lucia nelle parole rivolte all’indimenticato Gino Bramieri, personaggio poliedrico dotato in primis di grande caparbietà. “Sognava il suo nome sulle locandine, come protagonista. E infatti riuscì” ha ricordato con un velo di commozione Lucia Bramieri, tra un aneddoto e l’altro.