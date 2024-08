La nota opinionista ed ex volto dei salotti di Barbara D’Urso questa sera avrà la possibilità di raccontarsi a Storie di donne al bivio di Monica Setta su Rai2, e chissà che l’occasione non possa essere quella giusta per tirare fuori dal passato alcuni temi di vita privata, come ad esempio quello relativo a un possibile nuovo fidanzato nella sua vita, nata il 7 aprile del 1961 a Milano è divenuta nota anche nel mondo dello spettacolo per via della sua storia con l’attore Cesare Bramieri, figlio del compianto artista Gino.

Riguardo al matrimonio con Cesare Bramieri, poi venuto a mancare troppo presto, Lucia Bramieri ha parlato così nel corso di una intervista concessa a La Gazzetta di Lucca: “Ho sofferto molto, perché Cesare era una persona anche estremamente ironica e divertente. Eravamo veramente una coppia unita, Amava la vita, ha affrontato tutto con ironia fino alla fine, anzi era lui che mi dava la forza, manca tantissimo e non passa giorno che la mia testa lo pensi e il cuore batte, l’amore più grande” ha detto la proprietaria di un salone di bellezza che un paio di anni fa è stata avvistata con Eddy Siniscalchi, ex di Valeria Marini, ma la frequentazione non sarebbe andata oltre un’amicizia come dichiarato dalla showgirl.

Lucia Bramieri oggi ha un nuovo fidanzato nella sua vita?

Dalla frequentazione con il manager napoletano Eddy Siniscalchi in poi non si è saputo molto altro riguardo alla vita privata di Lucia Bramieri su un possibile nuovo fidanzato, che nel frattempo si è allontanata anche dal piccolo schermo ma non ha mai dimenticato l’opportunità che le ha concesso in particolare l’amica Barbara D’Urso, che le ha dato la possibilità di farsi conoscere al pubblico nei panni di opinionista ed entrare nelle case degli italiani quotidianamente.

Lucia Bramieri grazie al rapporto speciale con Barbarella ha anche partecipato a un suo Grande Fratello nel 2018, ma anche in quell’occasione la opinionista, vittima di recente di qualche problema di salute, non è riuscita a trovare l’anima gemella o particolare fortuna dal punto di vista sentimentale e di quanto accada oggi nella sua vita privata non si sa molto.

