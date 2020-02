LUCIA BRAMIERI VS ANTONELLO CORIGLIANO A POMERIGGIO 5/ “Manila Gorio? Nessun bacio!”

Parte proprio col chiarimento tra Lucia Bramieri e Antonello Corigliano la seconda parte di Pomeriggio 5. In merito alle foto del bacio con Manila Gorio, lui dichiara: “A me sembra strano come Manila non abbia avuto modo ancora di dire la sua. Io avevo visto Manila dopo il lavoro in un bar a Bari e quello non è un bacio, ma un saluto sulla guancia!” Ad intervenire è subito Patrizia Groppelli che torna ad accusare l’uomo di aver mentito e di essere poco credibile nelle sue dichiarazioni. Antonello nega con forza, così come nega di avere una fidanzata: “Letizia non è la mia fidanzata ma una mia cara amica!”, precisa. Anche stavolta non risulta credibile agli ospiti in studio. “Lei non dovrebbe uscire più per la figura barbina che ha fatto!” aggiunge la Groppelli, mentre Biagio D’Anelli porta a galla la lunga relazione lavorativa con Manila Gorio, che renderebbe palese cosa c’è dietro alle foto uscite sui giornali…(Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucia Bramieri e Antonello Corigliano, finita prima di iniziare?

Arriva il momento del confronto tra Lucia Bramieri e Antonello Corigliano, quello che sembrava essere il nuovo toy boy dell’ex gieffina. La Bramieri lo ha infatti presentato proprio a Pomeriggio 5, parlando di una bella conoscenza che poteva continuare ed evolversi. Poi gli scoop: prima quello di un presunto bacio, con tanto di foto, con Manila Gorio, poi quello lanciato da Patrizia Groppelli. “È un altro cialtrone. È fidanzato con una che si chiama Letizia. Stanno assieme da 7 anni”, ha fatto sapere solo pochi giorni fa l’opinionista fissa di Barbara D’Urso. Ma cosa c’è di vero in tutta questa storia? Antonello ha davvero mentito alla Bramieri solo per ottenere un po’ di popolarità e arrivare in tv? La risposta arriverà oggi, proprio nello studio di Pomeriggio 5.

Lucia Bramieri e Antonello Corigliano, faccia a faccia a Pomeriggio 5

Lucia Bramieri e Antonello Corigliano sono ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 per avere un confronto e chiarire se gli scoop di cui si è parlato sono veri oppure no. Di certo c’è che le accuse nei confronti dell’uomo sono varie. Anche il giornalista Fredella, nello studio di Pomeriggio 5, ha dichiarato: “Ti stanno prendendo in giro, apri gli occhi. – ha ammesso – Dopo 48 ore, mi sembra strano, che lui abbia già baciato un’altra. Quel bacio è falso come le banconote del Monopoli. Lui è fidanzato, invece di mandare video e fiori alla Bramieri, vuole vivere di luce riflessa vivendo della tua popolarità. È una trappola”. La Bramieri vuole però un chiarimento dal diretto interessato e, tra poco, lo avrà in diretta su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA