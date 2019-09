Lucia Bramieri Vs Gianluca Mastelli/ “Diffidate dagli uomini”: novità a Pomeriggio 5?

La storia d’amore nata tra Lucia Bramieri e l’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, Gianluca Mastelli, si è conclusa e non nel migliore dei modi. Dopo aver difeso strenuamente il loro amore, pare sia stata proprio la Bramieri a mettere la parola fine, e pare lo abbia fatto con un annuncio social pubblicato anche all’insaputa di Gianluca. Oggi a Pomeriggio 5 scopriremo finalmente cos’è accaduto o, comunque, ascolteremo una delle due campane di questa vicenda abbastanza particolare. D’altronde, Mastelli aveva fatto sapere il modo in cui la Bramieri lo aveva lasciato: “Era il 2 giugno. Abbiamo fatto l’amore. – ha ammesso l’ex cavaliere – Lei è andata in bagno a truccarsi e ha pubblicato un video sui social in cui mi mollava. È tornata in camera e me l’ha comunicato”.

Lucia Bramieri contro Gianluca Mastelli: cos’è accaduto?

Lucia Bramieri avrebbe dunque lasciato su due piedi Gianluca Mastelli, eppure la vicenda sembra essere molto più complicata di così. L’addio, d’altronde, risale allo scorso luglio e, da allora, non ci sono stati aggiornamenti in merito o, comunque, chiarimenti che potrebbero comunque arrivare oggi. La Bramieri è infatti ospite a Pomeriggio 5, a quanto pare ancora single. Le ostilità nei confronti di Gianluca Mastelli non pare siano un ricordo lontano, anzi. Di recente, anzi, ha pubblicato un post abbastanza chiaro: “ragazze donne amiche oggi mi sento particolarmente solidale con voi e mi permetto di consigliarvi e ricordarvi una cosa:DIFFIDATE dagli uomini in generale..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA