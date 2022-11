Lucia Cossu e Diana Del Bufalo, ex fidanzate di Paolo Ruffini/ “Motivi gravi…”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, perché è finita la storia?

Dopo la fine del suo matrimonio con Claudia Campolongo, Paolo Ruffini ha avuto due storie importanti. La prima con l’attrice Diana Del Bufalo. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2015 a “Colorado“, per poi lasciarsi definitivamente quattro anni dopo. La loro relazione è però naufragata e dopo il burrascoso addio, l’attrice ha rivelato di aver sofferto molto per la fine della relazione con il comico toscano. Infatti Diana ha svelato di aver vissuto un periodo alquanto difficile, cadendo in depressione, una parentesi dalla quale è uscita fuori affidandosi alla psicoterapia che le ha permesso di voltare pagina e di perdonare il tradimento subito dal suo ex come ha confessato ai microfoni di Verissimo tempo fa: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli”. Fidanzati dal 2015 al 2019, Diana Del Bufalo, nel febbraio dello stesso anno, ha rivelato il motivo della rottura con Paolo Ruffini, parlando anche della sofferenza che ha dovuto affrontare per superare il lutto. “Non posso permettermi di essere triste, con Paolo stavo troppo male“, ha dichiarato durante un’intervista di Silvia Toffanin, del quale è stata ospite al programma Verissimo.

La notizia della rottura tra i due, è stata pubblicata a metà dicembre dall’attrice stessa, generando scontento tra i migliaia di fan. Raccontando anche di quanto l’abbia aiutata il percorso terapeutico che ha fatto, l’attrice ha spiegato che alla base dell’allontanamento da Ruffini c’erano una serie di motivi che ha definito “molto spiacevoli”. “Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere” ha dichiarato. Il loro rapporto è arrivato al capolinea per via di un tradimento di Paolo Ruffini con la tatuatrice Vanya Stone che ha platealmente rivelato su Facebook i retroscena della scappatella con il comico.

Paolo Ruffini denunciato da Lucia Cossu per violenza

Particolarmente tormentato è stato il legame di Paolo Ruffini con Lucia Cossu. L’ex Miss Mondo Umbria aveva infatti deciso di denunciare il comico in quanto vittima di violenza. Lucia Cossu aveva pubblicato alcune Instagram Stories che la ritraevano in pronto soccorso. La ragazza, senza mostrare il suo volto, aveva ammesso di essere in ospedale a causa di una lite violenta. “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia un misunderstanding, qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna“, aveva ammesso. A distanza di un mese da quella condivisione agghiacciante, Lucia ha condiviso su Instagram la copertina del settimanale Nuovo, che ha messo in prima pagina la vicenda. E’ alla rivista, infatti, che la Cossu ha confidato di aver denunciato l’ex fidanzato Paolo.

Lucia Cossu, come ricostruito da IlGiornale, era poi tornata sui social per commentare il comportamento di Ruffini che aveva condiviso dei link sul caso molestie di Fausto Brizzi, amico e regista: “Ho visto Paolo Ruffini condividere link sul caso Fausto Brizzi e le molestie. Com’è possibile che un uomo di 42 anni paragoni la nostra storia d’amore a questo? Sono successe delle cose e non è che invento, non sono matta, c’è un processo: io ho fatto una denuncia e anche lui ha fatto una denuncia. Sei fuori? Curiamoci come ho ripetuto ieri. Io parlerò, poi parlerà anche lui, ma vi dico di dire sempre la verità, cosa c’entra Brizzi! Perché sta agendo in questa maniera. […] Se si riconosce che si ha un problema curiamoci, perché siamo in una società. Non facciamo del male solo perché abbiamo delle lacune o abbiamo comportamenti sbagliati per qualsiasi motivo. Perché oggi sono capitata io, ma domani può capitare a una figlia, a una nipote”. Paolo Ruffini dal canto suo non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito a questa vicenda, tenendo lontana la sua vita pubblica dalla sfera privata.











