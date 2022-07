Lucia e Stefano, moglie e figlio Memo Remigi/ “La tua luce illumina il mio cammino”

Lucia Russo è stata la moglie di Memo Remigi dal 1966, morta il 12 gennaio del 2021 dopo una lunga malattia. Il cantante ha comunicato la morte di sua moglie attraverso i suoi canali social: “Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare preso vorrà dire che prima o poi la raggiungerà anch’io, in quanto, per adesso ho ancora molte cose da fare”.

Memo Remigi e Lucia Russo insieme hanno avuto un figlio, Stefano che ha seguito le orme di suo padre iniziando la sua carriera professionale prima come musicista e successivamente come regista. Padre e figlio condividono un bellissimo rapporto e quando entrambi sono stati ospiti da Caterina Balivo nel programma “Vieni con me” hanno ripercorso un filmato del 1985 in cui hanno cantato “Torna a Casa Mamma” una canzone scritta quando la donna era via per lavoro.

Lucia Russo, moglie di Memo Remigi, l’amore dopo il divorzio

Memo Remigi è sempre stato molto legato a sua moglie Lucia e lo scorso 2 giugno, in occasione del suo compleanno ha voluto ricordare la donna con un dolce e commosso messaggio su Instagram: “La luce che hai portato nella mia vita illumina ancora il mio cammino quotidianamente, nonostante il fatto che non sei più con me. Ecco quanto sei stata meravigliosa per la mia vita e ancora lo sei”.

Nonostante il grande amore che ha unito Memo Remigi a Lucia Russo l’uomo non sempre è stato fedele alla donna, tra i suoi tradimenti più famosi c’è stato quello con Barbara D’Urso che il cantante ha raccontato al settimanale DiPiù Tv: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Mia moglie chiese il divorzio che arrivò nel 1983 ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

