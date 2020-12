Lucia Lagrasta, Walter e Rosanna Banfi moglie e figli Lino Banfi/ Tumore e malattie..

Walter e Rosanna Banfi, figli di Lino e Lucia Lagrasta

Lucia Lagrasta è la moglie di Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria. I due si sono sposati nel 1962 e hanno avuto duo figli, Walter e Rosanna (che dieci anni fa ha lottato contro un tumore al seno e da allora è madrina di “Race for the cure” di Komen Italia), che li ha resi per due volte nonni. Il loro amore è iniziato quando erano due ragazzini di Canosa di Puglia: lei faceva la parrucchiera, lui era un aspirante attore: “Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo”, ha detto Lino Banfi a Vanity Fair, ricordando i tempi in cui viveva a Milano. I genitori di Lucia erano contrati al matrimonio e per sposarsi hanno dovuto mettere in scena la classica “fuitina”: “Ci siamo sposati alle sei di mattina in una sagrestia”, senza festeggiamenti. I due hanno festeggiato alla grande in occasione dei 50 anni di matrimonio: “Nel 2012 abbiamo celebrato le nozze d’oro, benedetti da Papa Ratzinger e circondati da amici celebri”.

Lucia Lagrasta: la moglie di Lino Banfi e la malattia

In tanti anni, Lino Banfi e Lucia Lagrasta ne hanno passate di tutti i colori, a partire dai cattivi commenti dei compaesani di Canosa, che accusavano l’attore di aver rovinato la ragazza. A un certo punto della loro vita matrimoniale Lino ha anche pensato di lasciare la carriera di attore per lavorare in banca con uno stipendio sicuro. In quell’occasione è stata proprio Lucia ha incoraggiarlo a non rinunciare ai suoi sogni: “Sentendomi rassegnato, lei mi prese la mano e disse: “Non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista!”. Non è stato facile sentirselo dire da una donna che aveva passato tutto quel che aveva passato”, ha raccontato Lino a Vanity Fair. Oggi, Lucia soffre del morbo di Alzheimer, ma Lino è sempre al suo fianco: “Un po’ di tempo fa mi ha chiesto: “E se un giorno non ti dovessi più riconoscere?”. Gli ho risposto stringendola: “Vorrà dire che ci presenteremo di nuovo”….”, ha confessato a Vanity Fair.



© RIPRODUZIONE RISERVATA