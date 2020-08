Lucia Ocone riesce sempre a strappare u n sorriso grazie ai suoi personaggi più che azzeccati. La vediamo in Stati Generali Remix, ovvero ‘il meglio di’ del programma di Serena Dandini, nei panni di Winona La Rider. Uno degli ultimi personaggi nati dalla mente dell’imitatrice, che negli anni ha fatto passi da gigante rispetto alla popolarità ottenuta a Non è la Rai. Senza dimenticare il legame con la Gialappa’s Band, che le ha permesso di dare vita a personaggi come Veronika, la televenditrice romana e improbabile, oppure la seducente e svampita Rita. Dopo essersi dedicata alla tv per diverso tempo, la Ocone è infine sbarcata al cinema e vi è rimasta a lungo, collezionando diversi lavori, fra cui il più recente Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi. Ed è di nuovo il cinema ad impegnarla in questa estate, come ci racconta con ironia in uno dei suoi ultimi post. “Santa Pazienza da Frascati (costumi + parrucco + microfonista all’opera)”, scrive. Nella foto, la vediamo in posizione ‘beata’ mentre lo staff si occupa di tutti i dettagli, in previsione del set del film Una famiglia mostruosa. Clicca qui per guardare la foto di Lucia Ocone.

Lucia Ocone, quel successo grazie anche ad Anna Marchesini

Lucia Ocone non ha mai avuto dubbi sul suo futuro: avrebbe fatto parte del mondo della televisione. E il successo ottenuto in tanti anni di fortunata carriera dimostra quanto avesse ragione nell’inseguire quel sogno. Merito tra l’altro di Anna Marchesini, una delle prime a spingerla in modo indiretto verso il mondo dello spettacolo, anche se le due non hanno mai avuto modo di conoscersi. La simpatia e l’ironia della grande attrice scomparsa, così come la sua abilità nel trasformarsi nei diversi personaggi, hanno permesso alla Ocone di comprendere meglio la sua volontà di diventare una comica. Nel suo repertorio però non ci sono solo personaggi inventati, ma anche delle caricature di volti noti. Per esempio Mina, un’imitazione “Nata durante le prove di un programma. La figlia poi mi raccontò che lei si divertiva tantissimo per l’imitazione”, ha detto tempo fa a Vieni da me, “poi mi passò la madre e io sono rimasta a fissare il vuoto per tre giorni”. Per questo Lucia Ocone non poteva mancare a Una storia da cantare, in onda in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 22 agosto 2020. In quest’occasione canterà Ma che bontà, il brano del ’77 che l’artista originale ha pubblicato in occasione del suo disco Mina con bignè.

