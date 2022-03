Lucia Raso, morta cadendo da finestra in Germania/ Indagato il fidanzato Christian

Il caso di Lucia Raso, giovane 36enne di Verona morta cadendo da una finestra il 25 novembre 2020 in Germania, dove si era recata a trovare il fidanzato Christian Treo, pizzaiolo, più giovane di lei, è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. Durante la puntata andata in onda oggi, martedì 15 marzo 2022, ha preso la parola la mamma della giovane, Xenia Maria, che ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che la Procura prosegua le indagini e da parte nostra stiamo svolgendo ogni attività utile per agevolarle e per scoprire la verità”.

Le ha fatto eco la nonna di Lucia, che si è abbandonata a un commovente ricordo della nipote: “Mi ricordo l’allegria, quando veniva a casa mia c’era il sole… Mi abbracciava, mi baciava, mi diceva che mi voleva tanto bene. Era allegra, era una ragazza meravigliosa. Non so esprimere la dolcezza che aveva”. Il papà, Piero, ha spiegato che “Lucia era come un diamante che sprizzava luce da tutte le sue sfaccettature. Questo faceva parte del suo cuore, della sua anima. Era felice di dare e di ricevere amore. Era una persona dolcissima, non meritava questa fine. Abbiamo fiducia nella magistratura e nel nostro legale”.

LUCIA RASO, INDAGATO IL FIDANZATO. L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA: “NON ACCUSIAMO NESSUNO, MA C’È PERPLESSITÀ”

Il fidanzato di Lucia Raso, Christian Treo, è indagato per omicidio volontario e l’avvocato dei familiari della vittima, a “Storie Italiane”, ha riportato quanto segue: “La Procura di Verona sta indagando, siamo in attesa dello sviluppo delle indagini. L’inchiesta è legata a un evento avvenuto in un Paese straniero e oggi stiamo aspettando quest’attività che deve essere svolta dagli inquirenti. Al momento ci sono ancora dei lati oscuri da chiarire e su cui si deve ancora indagare, a nostro modo di vedere”.

E, ancora: “Noi non accusiamo nessuno, perché questo è il compito degli organi inquirenti in generale, ma c’è comunque una perplessità nel considerare che, anche in relazione al suo carattere solare, Lucia Raso sia caduta in modo così inspiegabile da questa finestra. È trascorso del tempo e la famiglia chiede una soluzione per quello che è accaduto”.



